Φοιτητικοί Σύλλογοι Θεσσαλονίκης: Καταδικάζουμε την αστυνομική επιχείρηση με χημικά και κρότου λάμψης στο ΑΠΘ

Σε καταγγελία της αστυνομικής επιχείρησης στην Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ, τα ξημερώματα του Σαββάτου, προχώρησαν οι Φοιτητικοί Σύλλογοι Θεσσαλονίκης, κάνοντας λόγο για κλιμάκωση της καταστολής εντός των πανεπιστημίων.

«Καταδικάζουμε την αστυνομική επιχείρηση εντός της πολυτεχνικής, με τη χρήση χημικών, κρότου λάμψης μέσα στο φουαγιέ της σχολής και με δεδομένο το συνωστισμό, την πολυκοσμία και το κίνδυνο στη σωματική ακεραιότητα που υπάρχει υπό αυτές τις συνθήκες, με ταυτόχρονες προσαγωγές στο σωρό (313!)».

Οι Φοιτητικοί Σύλλογοι υποστηρίζουν ότι η αστυνομική παρουσία και επέμβαση εντάσσεται σε ευρύτερο κυβερνητικό σχεδιασμό για την επιβολή μέτρων «ελεγχόμενης εισόδου» στα πανεπιστήμια, σε συνδυασμό με πειθαρχικά μέτρα και διαγραφές φοιτητών. Παράλληλα, απορρίπτουν κάθε προσπάθεια ταύτισης των φοιτητών και των οργάνων τους με φαινόμενα ανομίας.

Οι φοιτητές αφήνουν αιχμές κατά της κυβέρνησης, σημειώνοντας ότι συμπίπτει με την έναρξη της συζήτησης για την αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος και την περαιτέρω απελευθέρωση των ιδιωτικών πανεπιστημίων, εξελίξεις που, σύμφωνα με τους συλλόγους, οδηγούν στη μετατροπή του δημόσιου πανεπιστημίου σε «επιχείρηση».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Για ακόμη μια φορά στο ίδιο έργο θεατές!

Η κυβέρνηση σαν έτοιμη από καιρό, εντείνει την καταστολή γύρω από το ΑΠΘ, προχωρώντας εντός του πανεπιστημίου τα αντιδραστικά της σχέδια για ελεγχόμενη είσοδο στα πανεπιστήμια. Ως συμπλήρωμα στα πειθαρχικά μέτρα και τις διαγραφές φοιτητών.

Η προσπάθεια τους να ταυτιστούν τους φοιτητές και τους συλλόγους τους με αυτά θα πέσει στο κενό!

Καταδικάζουμε την αστυνομική επιχείρηση εντός της πολυτεχνικής , με τη χρήση χημικών, κρότου λάμψης μέσα στο φουαγιέ της σχολής και με δεδομένο το συνωστισμό , τη πολυκοσμία και το κίνδυνο στη σωματική ακεραιότητα που υπάρχει υπό αυτές τις συνθήκες, με ταυτόχρονες προσαγωγές στο σωρό (313!).

Η χρονική στιγμή δεν είναι καθόλου τυχαία, καθώς ξεκινά η συζήτηση για την αναθεώρηση του άρθρου 16, προχωρά η πλήρη απελευθέρωση των ιδιωτικών πανεπιστημίων, και η περαιτέρω μετατροπή του πανεπιστημίου σε επιχείρηση. Μέτρα και κατευθύνσεις που καμία σχέση δεν έχουν με τις ανησυχίες και τις ανάγκες για ολόπλευρη μόρφωση των φοιτητών!

Είναι πρόκληση η κυβέρνηση να μιλά για ασφάλεια την ώρα που:

-Θυσιαζει την ασφάλεια στον σιδηρόδρομο και τις μεταφορές στο βωμό του κέρδους.

-Δεν τηρείται κανένα μέτρο ασφαλείας στους χώρους δουλειάς για τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες.

-Αφηνει εκτεθημενες τις Εστίες με κακοσυντηρημενα ασανσέρ- κίνδυνος για την ζωή των φοιτητών.

Αν η κυβέρνηση θέλει πραγματικά να κυνηγήσει την ανομία, ας ξεκινήσει με τους συνδικαλιστές – συνομιλητές της στο προεδρείο της ΓΣΕΕ ή από τους αγρότες φίλους της που απολάμβαναν τις επιχορηγήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, να ψάξει καλύτερα στο σύστημα της σαπίλας που υπηρετεί, στις αξίες που καλλιεργεί, τη διαφθορά και τη βαρβαρότητα.

Οι Φοιτητικοι Σύλλογοι θα αντιπαλέψουμε την προσπάθεια στο πανεπιστήμιο- επιχείρηση, η διεκδίκηση, η αμφισβήτηση και ο συλλογικός αγώνας να μην έχουν χώρο!

Δεν θα επιτρέψουμε να περάσει το σχέδιο συκοφάντησης!

Η ελπίδα βρίσκεται στην άνοδο του αγώνα, η δύναμή μας στην οργάνωση στους συλλόγους μας!».