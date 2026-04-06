“Φανερός δείπνος”: Η Ένωση Άθεων διοργανώνει δείπνο κρεατοφαγίας τη Μ. Παρασκευή σε Θεσσαλονίκη και Σέρρες

Για ακόμη μια χρονιά η Ένωση Άθεων διοργανώνει τον «Φανερό Δείπνο» κρεατοφαγίας τη Μεγάλη Παρασκευή, σε τέσσερις πόλεις, προκαλώντας αντιδράσεις.

Την ώρα που η Ορθοδοξία κορυφώνει το Θείο Δράμα και οι πιστοί τηρούν με ευλάβεια τη νηστεία της Μεγάλης Παρασκευής, η Ένωση Άθεων και Αγνωστικιστών επιλέγει για ακόμη μία χρονιά να κινηθεί προκλητικά, διοργανώνοντας τον λεγόμενο «Φανερό Δείπνο», με κατανάλωση κρέατος.

Όπως αναφέρει το iefimerida.gr, η συγκεκριμένη πρωτοβουλία, που επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο, εκλαμβάνεται από πολλούς ως ευθεία αμφισβήτηση και ειρωνεία απέναντι στο θρησκευτικό αίσθημα των Χριστιανών, ειδικά σε μια ημέρα πένθους για τη Σταύρωση του Χριστού, κατά την οποία η νηστεία αποτελεί βασικό στοιχείο πίστης και παράδοσης.

Παρά τις αντιδράσεις, η Ένωση προχωρά κανονικά στη διοργάνωση των συγκεντρώσεων σε τέσσερις πόλεις όπως Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Βόλο και Σέρρες καλώντας το κοινό να συμμετάσχει σε ένα γεύμα «χωρίς περιορισμούς», όπως χαρακτηριστικά αναφέρει.

Στο σχετικό κάλεσμα, γίνεται λόγος για επιλογή της «παρέας» και της «επιστημονικής σκέψης», την ώρα που, όπως σημειώνεται, άλλοι επιλέγουν «τη θρησκευτική θλίψη», διατύπωση που εντείνει την κριτική περί υποτιμητικής στάσης απέναντι στους πιστούς.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, στον Βόλο το ραντεβού έχει δοθεί για τις 19:30 στο ουζερί «Ταξύδια» ενώ στις Σέρρες οι συμμετέχοντες θα συγκεντρωθούν στο σουβλακοπωλείο «Καθ’οδόν».

Στη Θεσσαλονίκη η αρχική συνάντηση θα γίνει στη Ροτόντα, με τη συνέχεια να μεταφέρεται σε εστιατόριο ή ταβέρνα που δεν κατονομάζεται προφανώς για λόγους ασφαλείας.

Στην Αθήνα, η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στον «Σάββα» στο Μοναστηράκι.

Συγκεκριμένα στην ανάρτησή τους αναφέρουν ότι:

«Σας προσκαλούμε και φέτος, όπως κάθε χρόνο, στο Φανερό μας Δείπνο που θα γίνει την Παρασκευή 10 Απριλίου, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Σέρρες!

Μαζευόμαστε να γνωριστούμε, να συζητήσουμε και να φάμε ό,τι τραβάει η όρεξή μας, χωρίς περιορισμούς από υπερφυσικά όντα! Όσο κάποιοι επιλέγουν τη θρησκευτική θλίψη, εμείς επιλέγουμε την ομορφιά της παρέας, συζητάμε για τα επιτεύγματα της επιστήμης, και τη σημασία του ορθολογισμού.

Άθεοι, αγνωστικιστές, μέλη, φίλες/οι, είστε ευπρόσδεκτοι στο Φανερό μας Δείπνο! Ελάτε να απολαύσουμε ένα νόστιμο γεύμα, να γνωριστούμε και να μάθετε για τις δράσεις μας. Ο καθένας μπορεί να παραγγείλει ο,τι θέλει με βάση τις διατροφικές του προτιμήσεις. Όλοι καλοδεχούμενοι!».

Η επανάληψη της δράσης κάθε χρόνο, σε συνδυασμό με τον συμβολισμό της ημέρας, συντηρεί έναν κύκλο έντασης και αντιπαράθεσης, με την Ένωση να υπερασπίζεται την ελευθερία έκφρασης και πολλούς πολίτες να κάνουν λόγο για μια αχρείαστη πρόκληση που δυναμιτίζει το κλίμα σε μια ημέρα βαθιάς κατάνυξης.