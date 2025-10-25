MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εύβοια: Θρήνος για τον αστυνομικό από την Ερέτρια που αυτοκτόνησε στην Αθήνα – Σε 1,5 χρόνο θα έβγαινε στην σύνταξη

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ακόμα δεν μπορούν να πιστέψουν οι συγγενείς και οι φίλοι του αστυνομικού που διέμενε στην Ερέτρια την τραγωδία που σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής, οταν ο 55χρονος βρέθηκε νεκρός με τραύμα από όπλο σε περιοχή της Αθήνας.

Τραγικές φιγούρες ο 20χρονος γιός του, η σύζυγός του, οι γονείς και τα αδέλφια του, όπως μεταδίδει το eviaonline. Μάλιστα, ένα εξ αυτών είναι μέλος σε άλλο σώμα ασφαλείας. Στο σπίτι στην Ερέτρια όπου μεγάλωσε σπεύδουν κοντινοί άνθρωποι στην οικογένεια για να συλλυπηθούν για τον χαμό του. Άλλωστε, όπως τόνισαν στο ίδιο μέσο ενημέρωσης πρόσωπα που τον γνώριζαν πολύ καλά, ήταν ένας άνθρωπος που δεν έδωσε ποτέ αφορμή για τίποτα, ένας αξιοπρεπέστατος κύριος όπως και όλη η οικογένειά του.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα αρχικά δεδομένα ήταν ότι αμέσως μετά την σκοπιά που έκανε στην ΓΑΔΑ πήγε σε χώρο του μπάντμιντον, κοντά στην έδρα των ΜΑΤ στο Γουδή και αυτοκτόνησε, ωστόσο όπως φαίνεται ο αστυνομικός των ΜΑΤ έφυγε κανονικά από την υπηρεσία του και επέστρεψε στο σπίτι του στην Ερέτρια το πρωινό της Παρασκευής 24 Οκτωβρίου και συνομίλησε με τους δικούς του ανθρώπους.

Έπειτα από 3 ώρες περίπου έφυγε με το ΚΤΕΛ και κατέβηκε στην Αθήνα. Το απόγευμα βρέθηκε νεκρός, καθώς αποφάσισε να δώσει τέλος στην ζωή του, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο. Σημειώνεται ότι σε ενάμιση χρόνο θα έβγαινε στην σύνταξη.

Η κηδεία του πρόκειται να τελεστεί την Τετάρτη στις 10 το πρωί στον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου στην Ερέτρια.

Εύβοια

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 9 ώρες πριν

Μελέτη σοκ στη Γερμανία: Οι εργαζόμενες μητέρες κερδίζουν 30.000 ευρώ λιγότερα από τις εργαζόμενες χωρίς παιδιά

LIFESTYLE 2 ώρες πριν

Γιώργος Τσαλίκης: “Ήμουν άρρωστος και δυσκολεύτηκα πολύ – Έκανα μια προσευχή”

ΔΙΕΘΝΗ 16 ώρες πριν

Βενεζουέλα: Απελευθερώθηκαν 17 κολομβιανοί κρατούμενοι σε φυλακές της χώρας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 1 ώρα πριν

Σ. Φασουλής για Δ. Σαββόπουλο: Δεν ξέρω αν χωρίς εσένα θα ήταν τόσο πλούσιο το ελληνικό τραγούδι

ΣΧΕΣΕΙΣ 15 ώρες πριν

Tι είναι ο κανόνας 2-2-2 που υπόσχεται να αναβαθμίσει τη σχέση σας

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 22 ώρες πριν

Τρίκαλα: Προφυλακίστηκε ο 18χρονος μητροκτόνος