Εξαφάνιση Λόρα – Η απάντηση της Lufthansa για την 16χρονη: “Ταξίδεψε μόνη της για την Γερμανία, δεν έχουμε άλλες πληροφορίες”

Μετά τον σάλο που έχει προκληθεί γύρω από την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρα και το γεγονός ότι ταξίδεψε αεροπορικώς μόνη της στο εξωτερικό, η αεροπορική εταιρεία Lufthansa με την οποία φέρεται να μετέβη στη Φρανκφούρτη επιβεβαίωσε σήμερα, Τρίτη, έπειτα από καθυστέρηση σχεδόν ενός μήνα, ότι πράγματι η ανήλικη επιβιβάστηκε σε δική της πτήση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Αρχές είχαν επανειλημμένα ζητήσει στοιχεία για την τύχη της 16χρονης Λόρα που εξαφανίστηκε από την Πάτρα, προτού η γερμανική αεροπορική εταιρεία απαντήσει τελικά ότι η ανήλικη ταξίδεψε από την Ελλάδα στη Φρανκφούρτη με εισιτήριο που είχε εκδώσει η ίδια.

Στην απάντησή της προς τις ελληνικές Αρχές, η Lufthansa περιορίστηκε σε μια σύντομη δήλωση, αναφέροντας: «Η Λόρα ταξίδεψε μόνη της με την πτήση LH1283 στις 8 Ιανουαρίου 2026. Δεν διαθέτουμε περαιτέρω πληροφορίες. Με εκτίμηση».

Νωρίτερα, η εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο ΕΡΤnews, είχε ασκήσει κριτική στη στάση της γερμανικής αεροπορικής εταιρείας, επισημαίνοντας ότι δεν είχε ανταποκριθεί στο αίτημα της αστυνομίας, παρότι ήταν γνωστό ότι η ζωή της Λόρας ενδεχομένως βρισκόταν σε κίνδυνο.

«Αυτή είναι μια πληροφορία που θα μπορούσε να μας είχε δοθεί από τις πρώτες κιόλας ώρες», ανέφερε στην εκπομπή «Συνδέσεις», σχολιάζοντας το ότι η 16χρονη αγόρασε εισιτήριο και ταξίδεψε αεροπορικώς την ίδια ημέρα της εξαφάνισής της με προορισμό τη Φρανκφούρτη.

Όπως υπογράμμισε η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ., από το πρώτο 24ωρο η αστυνομία είχε αποστείλει σχετική επικοινωνία σε όλες τις αεροπορικές εταιρείες που πραγματοποιούν πτήσεις προς τη Γερμανία, όμως «δυστυχώς η συγκεκριμένη εταιρεία, από την οποία φαίνεται ότι εκδόθηκε το εισιτήριο της ανήλικης, δεν έδωσε ποτέ απάντηση στην ΕΛ.ΑΣ.». Παράλληλα γνωστοποίησε ότι οι εισαγγελικές αρχές εξετάζουν και το ζήτημα πιθανής αμέλειας λόγω της καθυστέρησης στην ανταπόκριση του αερομεταφορέα.

Η απάντηση της εταιρείας, όπως είπε η κα Δημογλίδου δόθηκε «μετά από πέντε αιτήματα της Ελληνικής Αστυνομίας, τα οποία είχαν σταλεί από τις 12 Ιανουαρίου».

Πληροφορίες που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας τη Δευτέρα ανέφεραν ότι η Λόρα φέρεται να αγόρασε αεροπορικό εισιτήριο για τη Γερμανία χρησιμοποιώντας ελβετικό email υψηλής κρυπτογράφησης, στο οποίο είχε δηλώσει το όνομα Ρωσίδας ηθοποιού.

Όλα δείχνουν ότι η ανήλικη είχε οργανώσει τη φυγή της με προσεκτικό σχεδιασμό, ξεπερνώντας κάθε εμπόδιο που θα μπορούσε να τη σταματήσει.

Η Λόρα έφυγε από το σπίτι της στις 8 Ιανουαρίου τπυ 2026, έχοντας πάρει την απόφαση να μην επιστρέψει στο Ρίο. Συγκέντρωσε οικογενειακά κοσμήματα, επιβιβάστηκε σε ταξί και έφτασε στην περιοχή του Ζωγράφου.

Έπειτα κατευθύνθηκε προς την Ομόνοια, όπου και προμηθεύτηκε αεροπορικό εισιτήριο, όπως προκύπτει και από το βίντεο που δημοσιοποίησε το newsit.gr. Τα πλάνα αυτά καταγράφονται λίγες ώρες πριν η οικογένειά της δηλώσει την εξαφάνισή της.

Η ανήλικη, προφασιζόμενη ότι πηγαίνει στο σχολείο, εξασφάλισε για τον εαυτό της αρκετό και πολύτιμο χρόνο, ώστε να αποχωρήσει από το Ρίο και να χαθεί μέσα στο πλήθος της Αθήνας και στη συνέχεια την ίδια ημέρα να πετάξει μόνη της για τη Γερμανία πυ έχουν επικεντρωθεί οι έρευνες.

