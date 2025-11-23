Επιζήσασα της φωτιάς στο Μάτι για την “Ιθάκη” Τσίπρα: Το Μάτι δεν είναι μυθιστόρημα, είναι θάνατος

Κριτική στην προδημοσίευση από το βιβλίο «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα στην οποία αναφέρεται μεταξύ άλλων και στην πολύνεκρη φωτιά στο Μάτι ασκεί επιζήσασα της τραγωδίας, σημειώνοντας πως «φαίνεται πως ο κύριος Τσίπρας δεν θα μας δώσει ποτέ απαντήσεις».

«Ο κύριος Τσίπρας νομίζει πως στο Μάτι μπορεί να αναφέρεται με ύφος μυθιστοριογράφου βιβλίων τύπου Άρλεκιν αλλά με δραματικό τέλος» αναφέρει μεταξύ άλλων στην ανάρτησή της η Κατερίνα Μαλά.

«Το Μάτι όμως δεν είναι μυθιστόρημα. Το Μάτι είναι ιστορία. Το Μάτι είναι στοιχεία. Το Μάτι είναι αποδείξεις. Το Μάτι είναι Αλήθεια» τονίζει.

Το Μάτι είναι, αγώνας επιβίωσης, επιχειρησιακή ανευθυνότητα, συγκάλυψη και Θάνατος. Δεν δέχεται τίποτα λιγότερο. Αυτή την Αλήθεια, ο Αλέξης δεν την ακουμπάει. Την αφήνει έξω από τις λιγοστές σελίδες που επέλεξε να αφιερώσει στην Ιθάκη του στο πιο πολύνεκρο έγκλημα της σύγχρονης Ελληνικής ιστορίας. Σκηνοθετεί και περιπλέκει ένα σενάριο με τρόπο που να φαίνεται αληθοφανές, χωρίς να λέει απολύτως τίποτα για τα πραγματικά γεγονότα. Η Αλήθεια όμως έχει πια την δική της δυναμική. Δεν κρύβεται πίσω από τους δραματικούς συγγραφικούς τόνους. Η Αλήθεια έχει την δική της αφετηρία και δεν είναι στο ίδιο σημείο που ήταν το 2018», τονίζει μεταξύ άλλων, η Κατερίνα Μαλά.