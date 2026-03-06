MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επιστρέφουν οι Έλληνες πολίτες από τη Μέση Ανατολή: Δύο πτήσεις επαναπατρισμού αναμένονται σήμερα από το Ομάν

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις επαναπατρισμού Ελλήνων από τη Μέση Ανατολή, δύο πτήσεις αναμένονται σήμερα από το Ομάν

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι επιχειρήσεις επαναπατρισμού Ελλήνων πολιτών και μελών των οικογενειών τους από τη Μέση Ανατολή, με το υπουργείο Εξωτερικών και τις αρμόδιες υπηρεσίες να παραμένουν σε πλήρη ετοιμότητα για την παροχή κάθε δυνατής συνδρομής.

Όπως αναφέρει το protothema.gr, σήμερα Παρασκευή (6/3) αναμένονται να έρθουν με δύο πτήσεις από τη Μουσκάτ, πρωτεύουσα του Ομάν και άλλοι Έλληνες πολίτες. Η πρώτη έχει προγραμματιστεί με τη sky express στις 15:30 και μια Aegean στις 21:30 το βράδυ.

Ειδικές πτήσεις επαναπατρισμού θα προγραμματίζονται και τις επόμενες ημέρες εφόσον οι συνθήκες το επιτρέψουν.

Ήδη 162 Έλληνες επέστρεψαν στις 3 και 4 Μαρτίου σε ελληνικό έδαφος, έπειτα από συντονισμένες ενέργειες των διπλωματικών και προξενικών αρχών, σε συνεργασία με αεροπορικά και άλλα μεταφορικά μέσα. Συγκεκριμένα, 93 άτομα επαναπατρίστηκαν από το Ομάν, 42 από τη Βηθλεέμ και 27 μέλη της ομάδας Νέων του Άρη Θεσσαλονίκης από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Μέση Ανατολή Πτήσεις

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 11 ώρες πριν

Ισλανδία: Δημοψήφισμα για την επανέναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την ΕΕ προτείνει η κυβέρνηση

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 19 ώρες πριν

Πλεύρης από Βρυξέλλες: Η Ευρώπη δεν είναι ελκυστικός χώρος για κάποιον που δεν δικαιούται άσυλο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 19 ώρες πριν

Θεοδωρικάκος: Έχουμε προετοιμάσει σχέδιο έκτακτων μέτρων για την προστασία των καταναλωτών

LIFESTYLE 20 ώρες πριν

Σπύρος Μπιμπίλας: Όλο αυτό με τον Μπραντ Πιτ στην Ύδρα ήταν μια βλακεία, κάνουμε σαν αρχοντοχωριάτες

MEDIA NEWS 12 ώρες πριν

Ο Λευτέρης Πράσινος σε μια δημόσια εξομολόγηση: Η μάχη αυτή δεν ήταν εύκολη, αλλά το πάλεψα

ΔΙΕΘΝΗ 16 ώρες πριν

Reuters: Το Ισραήλ ετοιμάζει χτύπημα στις υπόγειες εγκαταστάσεις πυραύλων του Ιράν