Εντυπωσιακό και σπάνιο φαινόμενο στον ουρανό της Καβάλας και της Λήμνου – “Πύρινη” λάμψη διέσχισε τον ορίζοντα – Δείτε βίντεο

Ένα εντυπωσιακό και σπάνιο φαινόμενο παρατηρήθηκε το βράδυ της Τρίτης στον ουρανό της Καβάλας αλλά και της Λήμνου όταν μια έντονη «πύρινη» λάμψη διέσχισε τον νυχτερινό ορίζοντα, προκαλώντας έκπληξη σε όσους την είδαν.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 22:00, με κατοίκους της πόλης να καταγράφουν το φαινόμενο με τα κινητά τους τηλέφωνα. Σχετικό βίντεο που δημοσιεύτηκε την ιστοσελίδα kavalapost.gr δείχνει ένα ιδιαίτερα φωτεινό αντικείμενο να κινείται με μεγάλη ταχύτητα, αφήνοντας πίσω του μια καθαρή και λαμπερή τροχιά, η οποία εξασθενεί σταδιακά.

Η ένταση της λάμψης, η διάρκεια του φαινομένου αλλά και το χαρακτηριστικό ίχνος που άφησε στον ουρανό οδηγούν τους ειδικούς στην εκτίμηση ότι πρόκειται για μετέωρο τύπου fireball (bolide), ένα από τα πιο εντυπωσιακά ουράνια φαινόμενα που μπορούν να παρατηρηθούν από τη Γη.

Οι λεγόμενοι fireballs δημιουργούνται όταν μικρά ουράνια σώματα εισέρχονται στην ατμόσφαιρα της Γης με πολύ υψηλές ταχύτητες και αναφλέγονται λόγω της τριβής με τον αέρα, παράγοντας έντονο φως που συχνά είναι ορατό σε μεγάλες αποστάσεις.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, το φαινόμενο μπορεί να συνοδεύεται από διάσπαση του σώματος ή ακόμη και από πτώση μικρών τμημάτων στο έδαφος. Ωστόσο, στις περισσότερες περιπτώσεις τα σώματα αυτά καίγονται πλήρως πριν φτάσουν στην επιφάνεια της Γης.

Το συγκεκριμένο περιστατικό δεν φαίνεται, μέχρι στιγμής, να έχει προκαλέσει κάποια αναφορά για πτώση υλικού, ωστόσο η ένταση και η καθαρότητα της εικόνας που καταγράφηκε το καθιστούν ένα από τα πιο εντυπωσιακά φαινόμενα των τελευταίων μηνών στην περιοχή.

Δείτε βίντεο όπως καταγράφηκε και από τον ουρανό της Λήμνου: