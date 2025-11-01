ΕΛΤΑ: Η επόμενη ημέρα μετά το κλείσιμο 204 καταστημάτων – Τι θα ισχύει για εργαζόμενους και εξυπηρέτηση σε νησιά και επαρχία

Αναστάτωση έχει προκαλέσει σε πολλές περιοχές της χώρας η απόφαση για το τέλος λειτουργίας 204 καταστημάτων των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ), στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδίου μετασχηματισμού της εταιρείας.

Το θέμα έχει ήδη λάβει πολιτικές διαστάσεις και θα συζητηθεί την Τρίτη 4 Νοεμβρίου στη Βουλή, σε κοινή συνεδρίαση των συναρμόδιων επιτροπών.

Στη Βουλή οι αποφάσεις για το μέλλον των ΕΛΤΑ

Στην έκτακτη συνεδρίαση θα συμμετάσχουν οι ηγεσίες των υπουργείων Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθώς και οι διοικήσεις των ΕΛΤΑ και του Υπερταμείου.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κυριάκος Πιερρακάκης τόνισε πως «ζητούμενο είναι η επιβίωση των ΕΛΤΑ», υπενθυμίζοντας ότι η κυβέρνηση έχει στηρίξει τον οργανισμό με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου άνω των 250 εκατ. ευρώ και πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου.

«Τα χρήματα που έχουν μπει και η μέριμνα που έχει ληφθεί είναι για να επιβιώσει ο Οργανισμός», σημείωσε.

Το νέο μοντέλο «ΕΛΤΑ κατ’ οίκον»

Παράλληλα, η διοίκηση των ΕΛΤΑ παρουσίασε το νέο επιχειρησιακό μοντέλο «ΕΛΤΑ κατ’ οίκον», το οποίο φέρνει τις υπηρεσίες του ταχυδρομείου απευθείας στην πόρτα του πολίτη.

Όπως ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος Γρηγόρης Σκλήκας, «το ταχυδρομείο δεν είναι μόνο το κατάστημα της γειτονιάς· είναι μια υπηρεσία που φτάνει όπου κι αν βρίσκεται ο πολίτης, με σύγχρονα μέσα, ευελιξία και αξιοπιστία».

Το πρόγραμμα αξιοποιεί το δίκτυο 1.400 ταχυδρόμων, 500 συνεργατών ΕΛΤΑ και 400 διανομέων της ΕΛΤΑ Courier, οι οποίοι εξυπηρετούν καθημερινά όλη τη χώρα, με πλήρη ψηφιακό εξοπλισμό (PDA, POS) για πληρωμές, αποστολές και παραδόσεις.

Μέριμνα για συνταξιούχους και απομακρυσμένες περιοχές

Ειδική πρόνοια έχει ληφθεί για τους συνταξιούχους και τους κατοίκους ορεινών ή νησιωτικών περιοχών, οι οποίοι θα συνεχίσουν να εξυπηρετούνται από αγροτικούς ταχυδρόμους. Οι πολίτες θα ενημερώνονται για τον ταχυδρόμο της περιοχής τους και θα μπορούν να προγραμματίζουν κατ’ οίκον ραντεβού μέσω του τηλεφωνικού κέντρου 212 0000 700.

«Κανένα νησί δεν θα μείνει χωρίς κατάστημα και κανένας Έλληνας χωρίς ταχυδρόμο», δήλωσε ο κ. Σκλήκας, υπογραμμίζοντας ότι το νέο μοντέλο διασφαλίζει καθολική εξυπηρέτηση με χαμηλότερο κόστος και μεγαλύτερη ευελιξία.

Γιατί κλείνουν τα 204 καταστήματα

Σύμφωνα με τα ΕΛΤΑ, η απόφαση για την αναστολή λειτουργίας 204 καταστημάτων βασίζεται σε τεκμηριωμένα οικονομικά και λειτουργικά δεδομένα.

Όπως τονίζεται, λιγότερο από το 10% των εσόδων της εταιρείας προέρχεται από τα φυσικά καταστήματα, ενώ το κόστος λειτουργίας τους φθάνει το 45% του συνολικού κόστους. Πολλά από αυτά κατέγραφαν ζημίες άνω των 150.000 ευρώ ετησίως.

Η εταιρεία υπογραμμίζει ότι ο μετασχηματισμός είναι αναγκαίος για τη βιωσιμότητα του οργανισμού και τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας.

Κανένας εργαζόμενος δεν απολύεται

Η διοίκηση διαβεβαιώνει πως κανένας εργαζόμενος δεν θα χάσει τη θέση του. Το προσωπικό των καταστημάτων που κλείνουν θα μετακινηθεί σε τομείς διανομής, εξυπηρέτησης πελατών και ψηφιακών λειτουργιών, ενώ συνεχίζονται τα προγράμματα εκπαίδευσης και αναβάθμισης δεξιοτήτων.

Το νέο πρόσωπο των ΕΛΤΑ

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία δηλώνουν ότι παραμένουν παρόντα σε όλη τη χώρα, με νέες μορφές λειτουργίας και σύγχρονα εργαλεία, επενδύοντας σε τεχνολογία, εκπαίδευση και πράσινο στόλο οχημάτων.

Στόχος, όπως αναφέρεται, είναι η διαμόρφωση ενός βιώσιμου, αξιόπιστου και ανθρώπινου ταχυδρομείου που θα υπηρετεί τον πολίτη με συνέπεια και σεβασμό.

Αυτά είναι τα 204 καταστήματα των ΕΛΤΑ που κλείνουν