ΕΛΤΑ: Η επόμενη ημέρα μετά το κλείσιμο 204 καταστημάτων – Τι θα ισχύει για εργαζόμενους και εξυπηρέτηση σε νησιά και επαρχία
Αναστάτωση έχει προκαλέσει σε πολλές περιοχές της χώρας η απόφαση για το τέλος λειτουργίας 204 καταστημάτων των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ), στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδίου μετασχηματισμού της εταιρείας.
Το θέμα έχει ήδη λάβει πολιτικές διαστάσεις και θα συζητηθεί την Τρίτη 4 Νοεμβρίου στη Βουλή, σε κοινή συνεδρίαση των συναρμόδιων επιτροπών.
Στη Βουλή οι αποφάσεις για το μέλλον των ΕΛΤΑ
Στην έκτακτη συνεδρίαση θα συμμετάσχουν οι ηγεσίες των υπουργείων Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθώς και οι διοικήσεις των ΕΛΤΑ και του Υπερταμείου.
Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κυριάκος Πιερρακάκης τόνισε πως «ζητούμενο είναι η επιβίωση των ΕΛΤΑ», υπενθυμίζοντας ότι η κυβέρνηση έχει στηρίξει τον οργανισμό με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου άνω των 250 εκατ. ευρώ και πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου.
«Τα χρήματα που έχουν μπει και η μέριμνα που έχει ληφθεί είναι για να επιβιώσει ο Οργανισμός», σημείωσε.
Το νέο μοντέλο «ΕΛΤΑ κατ’ οίκον»
Παράλληλα, η διοίκηση των ΕΛΤΑ παρουσίασε το νέο επιχειρησιακό μοντέλο «ΕΛΤΑ κατ’ οίκον», το οποίο φέρνει τις υπηρεσίες του ταχυδρομείου απευθείας στην πόρτα του πολίτη.
Όπως ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος Γρηγόρης Σκλήκας, «το ταχυδρομείο δεν είναι μόνο το κατάστημα της γειτονιάς· είναι μια υπηρεσία που φτάνει όπου κι αν βρίσκεται ο πολίτης, με σύγχρονα μέσα, ευελιξία και αξιοπιστία».
Το πρόγραμμα αξιοποιεί το δίκτυο 1.400 ταχυδρόμων, 500 συνεργατών ΕΛΤΑ και 400 διανομέων της ΕΛΤΑ Courier, οι οποίοι εξυπηρετούν καθημερινά όλη τη χώρα, με πλήρη ψηφιακό εξοπλισμό (PDA, POS) για πληρωμές, αποστολές και παραδόσεις.
Μέριμνα για συνταξιούχους και απομακρυσμένες περιοχές
Ειδική πρόνοια έχει ληφθεί για τους συνταξιούχους και τους κατοίκους ορεινών ή νησιωτικών περιοχών, οι οποίοι θα συνεχίσουν να εξυπηρετούνται από αγροτικούς ταχυδρόμους. Οι πολίτες θα ενημερώνονται για τον ταχυδρόμο της περιοχής τους και θα μπορούν να προγραμματίζουν κατ’ οίκον ραντεβού μέσω του τηλεφωνικού κέντρου 212 0000 700.
«Κανένα νησί δεν θα μείνει χωρίς κατάστημα και κανένας Έλληνας χωρίς ταχυδρόμο», δήλωσε ο κ. Σκλήκας, υπογραμμίζοντας ότι το νέο μοντέλο διασφαλίζει καθολική εξυπηρέτηση με χαμηλότερο κόστος και μεγαλύτερη ευελιξία.
Γιατί κλείνουν τα 204 καταστήματα
Σύμφωνα με τα ΕΛΤΑ, η απόφαση για την αναστολή λειτουργίας 204 καταστημάτων βασίζεται σε τεκμηριωμένα οικονομικά και λειτουργικά δεδομένα.
Όπως τονίζεται, λιγότερο από το 10% των εσόδων της εταιρείας προέρχεται από τα φυσικά καταστήματα, ενώ το κόστος λειτουργίας τους φθάνει το 45% του συνολικού κόστους. Πολλά από αυτά κατέγραφαν ζημίες άνω των 150.000 ευρώ ετησίως.
Η εταιρεία υπογραμμίζει ότι ο μετασχηματισμός είναι αναγκαίος για τη βιωσιμότητα του οργανισμού και τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας.
Κανένας εργαζόμενος δεν απολύεται
Η διοίκηση διαβεβαιώνει πως κανένας εργαζόμενος δεν θα χάσει τη θέση του. Το προσωπικό των καταστημάτων που κλείνουν θα μετακινηθεί σε τομείς διανομής, εξυπηρέτησης πελατών και ψηφιακών λειτουργιών, ενώ συνεχίζονται τα προγράμματα εκπαίδευσης και αναβάθμισης δεξιοτήτων.
Το νέο πρόσωπο των ΕΛΤΑ
Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία δηλώνουν ότι παραμένουν παρόντα σε όλη τη χώρα, με νέες μορφές λειτουργίας και σύγχρονα εργαλεία, επενδύοντας σε τεχνολογία, εκπαίδευση και πράσινο στόλο οχημάτων.
Στόχος, όπως αναφέρεται, είναι η διαμόρφωση ενός βιώσιμου, αξιόπιστου και ανθρώπινου ταχυδρομείου που θα υπηρετεί τον πολίτη με συνέπεια και σεβασμό.
Αυτά είναι τα 204 καταστήματα των ΕΛΤΑ που κλείνουν
- ΑΓΙΑΣ
- ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡ.
- ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ (ΘΕΣ 11)
- ΑΓΙΑΣΟΥ
- ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
- ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ
- ΑΓΙΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΥ
- ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ
- ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ
- ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
- ΑΓΝΑΝΤΕΡΟΥ
- ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΑΘΗΝΑΣ
- ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ
- ΑΚΡΑΤΑΣ – ΑΙΓΕΙΡΑΣ
- ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ (ΑΘ 171)
- ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
- ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ
- ΑΛΙΚΙΑΝΟΥ
- ΑΛΙΜΟΥ
- ΑΜΑΡΙΟΥ
- ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (2) (CARREFOUR)
- ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ
- ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ
- ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
- ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
- ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ
- ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
- ΑΡΕΟΠΟΛΗΣ
- ΑΡΙΔΑΙΑΣ
- ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
- ΑΡΝΑΙΑΣ
- ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ
- ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΜΥΚΗΝΩΝ
- ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ
- ΑΡΧΑΝΩΝ
- ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ
- ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
- ΑΣΤΡΟΥΣ
- ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ
- ΑΦΑΝΤΟΥ
- ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ (ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΩΝ)
- ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ
- ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
- ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ
- ΒΙ.ΠΕ.Θ.
- ΒΟΝΙΤΣΑΣ
- ΒΟΥΛΑΣ
- ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ
- ΒΡΑΧΝΑΙΙΚΩΝ
- ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
- ΒΡΥΣΩΝ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ
- ΓΑΒΑΛΟΥΣ
- ΓΑΖΙΟΥ
- ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
- ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ
- ΓΑΥΡΙΟΥ
- ΓΕΡΑΚΑ
- ΓΚΟΥΡΑΣ
- ΔΑΦΝΗΣ
- ΔΑΦΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
- ΔΑΦΝΗΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
- ΔΕΛΦΩΝ
- ΔΕΣΚΑΤΗΣ
- ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ
- ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΘΕΣΣ.
- ΔΙΣΤΟΜΟΥ
- ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
- ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ
- ΕΛΟΥΝΤΑΣ
- ΕΡΕΣΟΥ
- ΕΡΕΤΡΙΑΣ
- ΕΥΛΑΛΟΥ
- ΕΦΥΡΑΣ
- ΖΑΓΟΡΑΣ
- ΖΙΤΣΑΣ
- ΘΕΡΜΟΥ
- ΘΗΣΕΙΟΥ (ΑΘ 18)
- ΘΟΥΡΙΑΣ
- ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ
- ΙΑΛΥΣΟΥ
- ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
- ΙΕΡΙΣΣΟΥ
- ΙΤΕΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
- ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2
- ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
- Κ. Ε. Μ. Π. ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
- ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ
- ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ
- ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ
- ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ
- ΚΑΛΛΙΠΟΛΗΣ
- ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
- ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
- ΚΑΝΑΛΛΑΚΙΟΥ
- ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ
- ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ
- ΚΑΤΑΣΤΑΡΙΟΥ
- ΚΑΤΩ ΤΙΘΟΡΕΑΣ
- ΚΙΑΤΟΥ
- ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ
- ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ
- ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ (ΑΘ 49)
- ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ
- ΚΡΗΝΙΔΩΝ
- ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
- ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΘ 13)
- ΛΑΛΑ
- ΛΕΒΙΔΙΟΥ
- ΛΕΝΟΡΜΑΝ
- ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ
- ΛΕΧΑΙΝΩΝ
- ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ
- ΛΙΜΕΝΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
- ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ
- ΛΙΜΝΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
- ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ
- ΛΟΥΡΟΥ
- ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
- ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ
- ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
- ΜΑΛΙΩΝ
- ΜΑΝΔΡΑΣ
- ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ
- ΜΑΡΑΘΩΝΑ
- ΜΑΧΑΙΡΑΔΟΥ
- ΜΕΘΑΝΩΝ
- ΜΕΛΙΓΑΛΑ
- ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
- ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ
- ΜΕΤΣΟΒΟΥ
- ΜΗΘΥΜΝΑΣ
- ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ (ΑΘ 54)
- ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
- ΜΟΥΔΡΟΥ
- ΜΥΤΙΚΑ
- ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΟΥ
- ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ (ΑΘ 14)
- ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
- ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
- ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ
- ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ
- ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
- ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ
- ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ
- ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ
- ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ
- ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
- ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΑΡΤΑΣ
- ΝΙΚΑΙΑΣ
- ΝΙΚΗΤΗΣ
- ΝΥΔΡΙΟΥ
- ΞΥΛΑΓΑΝΗΣ
- ΟΙΑΣ
- ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ
- ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ
- ΠΑΛΛΗΝΗΣ
- ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ (ΘΕΣ 17)
- ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ
- ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ
- ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
- ΠΑΤΡΑΣ 3
- ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
- ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
- ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ
- ΠΛΑΤΑΝΙΑ
- ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
- ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ
- ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ
- ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
- ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ
- ΠΥΛΑΙΑΣ
- ΠΥΛΗΣ
- ΡΑΧΩΝ
- ΡΟΔΟΥ 2
- ΣΕΡΒΙΩΝ
- ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ
- ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
- ΣΚΑΛΑΣ
- ΣΚΥΔΡΑΣ
- ΣΟΥΔΑΣ
- ΣΟΥΦΛΙΟΥ
- ΣΟΦΑΔΩΝ
- ΣΟΦΙΚΟΥ
- ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΞΑΝΘΗΣ
- ΣΤΥΛΙΔΑΣ
- ΣΥΚΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
- ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ
- ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ
- ΤΖΑΒΡΟΥ (ΣΚΡΙΠΕΡΟΥ)
- ΤΣΕΠΕΛΟΒΟΥ
- ΤΥΡΝΑΒΟΥ
- ΤΥΧΕΡΟΥ
- ΦΙΛΙΑΤΩΝ
- ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ
- ΦΙΛΟΤΙΟΥ (ΧΑΛΚΕΙΟΥ)
- ΦΙΣΚΑΡΔΟΥ
- ΦΥΤΕΙΩΝ
- ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
- ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ
- ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ
- ΧΑΝΙΩΝ (Κ.Δ.)
- ΧΟΛΑΡΓΟΥ
- ΨΑΧΝΩΝ