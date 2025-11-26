Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: Τελετή βράβευσης 250 εθελοντών αιμοδοτών στη Βουλή των Ελλήνων

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.), στο πλαίσιο των πανελλαδικών δράσεων για την προώθηση της Εθελοντικής Αιμοδοσίας, διοργανώνει, με πρωτοβουλία του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων κ. Νικήτα Κακλαμάνη, επίσημη τελετή βράβευσης, τιμώντας αντιπροσωπευτικά Εθελοντές Αιμοδότες του Ε.Ε.Σ. απ’ όλη την Ελλάδα. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα της Ολομέλειας της Βουλής των Ελλήνων την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 11:00.

Κατά τη διάρκεια της τελετής θα τιμηθούν 250 Εθελοντές Αιμοδότες που έχουν προσφέρει δεκάδες μονάδες αίματος, καθώς και μαθητές, εκπαιδευτικοί και ιερείςπου ξεχώρισαν για τη συμμετοχή και την προσφορά τους σε οργανωμένες αιμοδοσίες του Ε.Ε.Σ. Η εκδήλωση αυτή αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση της ανιδιοτελούς προσφοράς των Εθελοντών Αιμοδοτών και αναδεικνύει τη σημασία της Εθελοντικής Αιμοδοσίας ως στάση ζωής και κοινωνικής αλληλεγγύης.

Σημειώνεται ότι, η εθελοντική αιμοδοσία στην Ελλάδα, φέρει ανεξίτηλα τη σφραγίδα του Ε.Ε.Σ., καθώς επί σχεδόν έναν αιώνα διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στη διάσωσή της στην Ελληνική κοινωνία.

Σήμερα, ο Ε.Ε.Σ., σε συνεργασία με 44 νοσοκομεία και κλινικές σε όλη την Ελλάδα, συνεχίζει αδιάλειπτα την ιστορική του αποστολή: εκπαιδεύει, ενημερώνει, ευαισθητοποιεί και οργανώνει αιμοδοσίες πανελλαδικά. Μόνο για το 2024 πραγματοποιήθηκαν 542 αιμοδοσίες από τον Ε.Ε.Σ. με συλλογή αίματος περίπου 16.000 μονάδων, ενισχύοντας ουσιαστικά τα αποθέματα της χώρας μας.