Ελένη Μενεγάκη: Η φωτογραφία που ανέβασε με τον Γιώργο Μαζωνάκη – “Θα σε θυμάμαι πάντα με αγάπη”
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Με μία ανάρτηση αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη η Ελένη Μενεγάκη την ημέρα της κηδείας του.
Ο τραγουδιστής έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου και η παρουσιάστρια, τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου δημοσίευσε στα stories της στο Instagram μία φωτογραφία κατά την οποία κρατά στην αγκαλιά της τον Γιώργο Μαζωνάκη και σημείωσε πως θα μείνει αξέχαστος.
Η Ελένη Μενεγάκη έγραψε στην ανάρτησή της: «Κάποιοι άνθρωποι αφήνουν μέσα μας κάτι που δεν φεύγει μαζί τους. Καλό ταξίδι Γιώργο μου. Θα σε θυμάμαι πάντα με αγάπη».
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Αθήνα: Συνελήφθη 20χρονος που παρίστανε τον αστυνομικό στον Ηλεκτρικό της Κηφισιάς – Eίχε μαζί του σουγιά, θήκη όπλου και ασύρματο
- Θάνατος Μαζωνάκη: Καρέ – καρέ οι κινήσεις των διασωστών του ΕΚΑΒ, βρισκόταν ήδη σε καρδιοαναπνευστική ανακοπή και ασυστολία όταν έφτασαν
- Γιώργος Μαζωνάκης: “Δεν μου την έστειλε για βοήθεια” λέει ο ψυχολόγος – υπνοθεραπευτής για τη φωτογραφία που έλαβε από την γιατρό