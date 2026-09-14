Ελένη Μενεγάκη: Η φωτογραφία που ανέβασε με τον Γιώργο Μαζωνάκη – “Θα σε θυμάμαι πάντα με αγάπη”

Με μία ανάρτηση αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη η Ελένη Μενεγάκη την ημέρα της κηδείας του.

Ο τραγουδιστής έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου και η παρουσιάστρια, τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου δημοσίευσε στα stories της στο Instagram μία φωτογραφία κατά την οποία κρατά στην αγκαλιά της τον Γιώργο Μαζωνάκη και σημείωσε πως θα μείνει αξέχαστος.

Η Ελένη Μενεγάκη έγραψε στην ανάρτησή της: «Κάποιοι άνθρωποι αφήνουν μέσα μας κάτι που δεν φεύγει μαζί τους. Καλό ταξίδι Γιώργο μου. Θα σε θυμάμαι πάντα με αγάπη».