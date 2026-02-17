MENOY

Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ: Η Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη την αποχαιρετά με μια κοινή τους φωτογραφία -“θα μου λείψεις τόσο πολύ”

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Με μια προσωπική, συγκινητική ανάρτηση στο Instagram αποχαιρέτησε η Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη την Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 99 ετών.

Η απώλεια της κορυφαίας βυζαντινολόγου –μιας προσωπικότητας διεθνούς ακτινοβολίας, με πλούσιο συγγραφικό έργο και σταθερή παρουσία στον δημόσιο διάλογο– προκάλεσε κύμα μηνυμάτων αποχαιρετισμού, με την σύζυγο του πρωθυπουργού να εστιάζει στη «φλόγα» και τη διαύγεια που, όπως σημείωσε, χαρακτήριζαν την Αρβελέρ μέχρι το τέλος.

Στην ανάρτησή της, η Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη περιγράφει την κάθε συνάντηση μαζί της ως συνομιλία «με μια σοφή γυναίκα των καιρών μας», υπογραμμίζοντας ότι η Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ διέθετε «διαύγεια» και μια «εσωτερική ένταση» που την κινητοποιούσε: την έκανε, όπως γράφει, «να θέλω να διαβάσω περισσότερο, να σκεφτώ βαθύτερα».

Η ίδια μάλιστα τη χαρακτηρίζει «γυναίκα-πρότυπο», επιμένοντας σε μια λεπτομέρεια που λειτουργεί ως κλειδί του αποχαιρετισμού της: ότι, παρά τις κορυφές που κατέκτησε, η Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ «διατήρησε μέχρι τέλους τη σπιρτάδα, την τόλμη και την περιέργεια ενός νέου ανθρώπου». Και κλείνει με μια φράση ευγνωμοσύνης –«θα της είμαι για πάντα ευγνώμων για κάθε λεπτό που πέρασα μαζί της»– πριν καταλήξει στο λιτό, ανθρώπινο «Ελένη, θα μου λείψεις τόσο πολύ».

Μαρέβα Γκραμπόφσκι

