Έκτακτα μέτρα στήριξης: Πώς θα επιλεγούν οι δικαιούχοι για το Fuel Pass – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με τίτλο «Επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της αύξησης του ενεργειακού κόστους και τη στήριξη των πληττόμενων τομέων της οικονομίας».

Η ΠΝΠ περιλαμβάνει τέσσερα βασικά μέτρα στήριξης, τα οποία προβλέπουν τα εξής:

1. Fuel Pass 2026: Δικαιούχοι και ποσά ενίσχυσης

Χορηγείται οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη δαπανών καυσίμων κίνησης για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 2026 σε φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας. Το εισοδηματικό όριο καθορίζεται βάσει του δηλωθέντος οικογενειακού εισοδήματος του φορολογικού έτους 2024 (δήλωση 2025).

Δικαιούχοι είναι:

Άγαμοι με εισόδημα έως 25.000 ευρώ

Έγγαμοι ή σε σύμφωνο συμβίωσης με εισόδημα έως 35.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο

Μονογονεϊκές οικογένειες με εισόδημα έως 39.000 ευρώ, επίσης με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο

Τα ποσά διαμορφώνονται ως εξής:

Για αυτοκίνητα:

Νησιωτικές περιοχές: 60 ευρώ μέσω ψηφιακής κάρτας ή 50 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό

Υπόλοιπη Ελλάδα: 50 ευρώ με κάρτα ή 40 ευρώ σε λογαριασμό

Για μοτοσυκλέτες/μοτοποδήλατα:

Νησιά: 35 ευρώ με κάρτα ή 30 ευρώ σε λογαριασμό

Λοιπή χώρα: 30 ευρώ με κάρτα ή 25 ευρώ σε λογαριασμό

Κάθε δικαιούχος μπορεί να δηλώσει ένα όχημα, το οποίο πρέπει να είναι σε κυκλοφορία, ασφαλισμένο και χωρίς οφειλές τελών κυκλοφορίας. Η αίτηση υποβάλλεται μέσω της ειδικής πλατφόρμας στο gov.gr με χρήση taxisnet ή μέσω ΚΕΠ.

Η ψηφιακή κάρτα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για καύσιμα, μέσα μαζικής μεταφοράς και ταξί, χωρίς δυνατότητα μεταβίβασης. Παραμένει ενεργή έως τις 31 Ιουλίου 2026, μετά την οποία τυχόν υπόλοιπο επιστρέφεται στο Δημόσιο.

Η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και δεν συμψηφίζεται με οφειλές ούτε λαμβάνεται υπόψη για κοινωνικά επιδόματα.

2. Επιδότηση diesel ύψους 0,16 €/λίτρο

Για τον Απρίλιο 2026 προβλέπεται επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης, ύψους 16 λεπτών ανά λίτρο. Η επιδότηση υπολογίζεται επί της αξίας των τιμολογίων προ ΦΠΑ που εκδίδουν διυλιστήρια και εισαγωγείς και αφορά τις ποσότητες που διατίθενται στην εγχώρια αγορά προς πρατήρια, εταιρείες εμπορίας και βιομηχανικούς καταναλωτές.

3. Επιστροφή 15% για αγορά λιπασμάτων σε αγρότες

Επαγγελματίες αγρότες και επιχειρήσεις του πρωτογενούς τομέα λαμβάνουν επιστροφή 15% επί της αξίας αγοράς λιπασμάτων για παραστατικά που εκδίδονται από 15 Μαρτίου έως 31 Μαΐου 2026.

Το μέτρο σχετίζεται με την αύξηση του κόστους λιπασμάτων λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Η ενίσχυση είναι επίσης αφορολόγητη και ακατάσχετη, ενώ σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης προβλέπεται επιστροφή του ποσού με τόκο, χωρίς δυνατότητα ρύθμισης.

4. Αποζημίωση τυροκομείων στη Λέσβο

Προβλέπεται αποζημίωση για επιχειρήσεις παραγωγής τυριού στη Λέσβο, οι οποίες επηρεάζονται από την απαγόρευση διάθεσης γαλακτοκομικών προϊόντων λόγω κρουσμάτων αφθώδους πυρετού.

Η αποζημίωση ισχύει από 15 Μαρτίου 2026 και για όσο διαρκούν τα περιοριστικά μέτρα. Υπολογίζεται βάσει της αξίας των τιμολογίων αγοράς γάλακτος λεσβιακής προέλευσης και χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Τέλος, δίνεται η δυνατότητα στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών να προσαρμόζει, εφόσον απαιτείται, τα χρονικά διαστήματα, τα ποσά και τα ποσοστά ενίσχυσης για τα τρία πρώτα μέτρα.

Η ΠΝΠ κατατίθεται στη Βουλή προς κύρωση, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 του Συντάγματος, και τίθεται σε ισχύ από τη δημοσίευσή της, στις 26 Μαρτίου 2026.

