ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εκδόσεις Gutenberg: Εξαντλήθηκε μέσα σε λίγες ώρες η “Ιθάκη” του Αλέξη Τσίπρα

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Εξαντλήθηκε μέσα σε λίγες ώρες το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα με τίτλο “Ιθάκη”, το οποίο κυκλοφόρησε χθες, Δευτέρα (24/11), σύμφωνα με ανακοίνωση των Εκδόσεων Gutenberg.

Όπως αναφέρεται, πωλήθηκαν τα 33.000 διαθέσιμα αντίτυπα, ενώ έχει ξεκινήσει ήδη η ανατύπωση.

Η ανακοίνωση των Εκδόσεων Gutenberg:

“Η Ιθάκη του Αλέξη Τσίπρα εξαντλήθηκε μέσα σε λίγες ώρες!

Με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε ότι τα 33.000 διαθέσιμα αντίτυπα του βιβλίου εξαντλήθηκαν από τις πρώτες κιόλας ώρες της κυκλοφορίας.

Ευχαριστούμε θερμά το αναγνωστικό κοινό για την εντυπωσιακή ανταπόκριση και τη στήριξή του!

Η ανατύπωση έχει ήδη ξεκινήσει και καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια ώστε τις επόμενες ημέρες να μην υπάρξει κάποιο κενό παρουσίας του βιβλίου στις προθήκες των βιβλιοπωλείων όλης της χώρας.

Αν, παρά ταύτα, λόγω της πρωτοφανούς ζήτησης παρουσιαστεί κατά τόπους μικρή καθυστέρηση 1-2 ημερών στη διαθεσιμότητα, ζητούμε εκ των προτέρων την υπομονή και την κατανόησή σας.

Σας ευχαριστούμε από καρδιάς για την εμπιστοσύνη!”.

