“Είπε στο παιδί ότι φταίει και το χτύπησε”, λέει η πρώην σύζυγος του τενόρου που κατηγορείται για τον ξυλοδαρμό του γιου τους

Για τον ξυλοδαρμό του 15χρονου γιου του κατηγορείται πασίγνωστος τενόρος, ο οποίος έχει συλληφθεί για ενδοοικογενειακή βία. Η πρώην σύζυγος του τενόρου μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» κι ανέφερε ότι παρά το γεγονός πως ο ίδιος αρνείται την πράξη, υπάρχουν σημάδια στο σώμα του γιους τους.

«Αυτό που προέχει για εμένα είναι η σωματική και ψυχική υγεία του παιδιού μου. Ο πρώην σύζυγός μου μπορεί να αρνείται ότι χτύπησε το παιδί, ωστόσο, κατά την ιατροδικαστική εξέταση του παιδιού, εντοπίστηκαν ευρήματα στο σώμα. Δεν προέκυψαν τα όσα είπε ο πρώην σύζυγός μου για αυτοτραυματισμό του παιδιού στο πρόσωπο. Ο ξυλοδαρμός του παιδιού μου έλαβε χώρα όταν σταμάτησαν να πηγαίνουν οι ενημερώσεις για τους βαθμούς – απουσίες στο e-mail του πρώην συζύγου μου. Είπε στο παιδί “εσύ φταις” και το χτύπησε», ανέφερε η ίδια στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα.

Στην εκπομπή «Το Πρωινό» μίλησε κι ο δικηγόρος της πρώην συζύγου του τενόρου, Τάσος Ντούγκας, ο οποίος χαρακτήρισε «γελοίο» τον λόγο που χτύπησε ο πατέρας τον γιο του. «Είναι ξεκάθαρο ότι το παιδί έχει χτυπηθεί, έχει κακοποιηθεί. Ο πατέρας ισχυρίζεται ότι το παιδί αυτοτραυματίστηκε», σημείωσε χαρακτηριστικά ο δικηγόρος και αποκάλυψε ότι υπάρχει και παλιότερο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας.

«Το παιδί είναι σε άθλια ψυχολογική κατάσταση και ζητάει να πάει το ίδιο στο δικαστήριο για να πει την αλήθεια του και τα πραγματικά περιστατικά. Ζητάει να ζήσει σε ένα ασφαλές περιβάλλον», πρόσθεσε ο κ. Ντούγκας.

