Έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος showman Γιώργος Μαρίνος

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο σπουδαίος Γιώργος Μαρίνος, ο οποίος ήταν τραγουδιστής, ηθοποιός και διασκεδαστής.

Τη δυσάρεστη είδηση του θανάτου του μετέδωσε η εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1. «Θα ανακοινώσουμε τον θάνατο ενός σπουδαίου καλλιτέχνη. Χθες το απόγευμα έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος Γιώργος Μαρίνος», είπε μεταξύ άλλων ο Γιώργος Λιάγκας.

Ο Γιώργος Μαρίνος άφησε την τελευταία του πνοή στον οίκο ευγηρίας όπου έμενε το τελευταίο διάστημα.

O showman τα τελευταία χρόνια της ζωής του είχε αποτραβηχτεί από τα φώτα της δημοσιότητας.

Ο Γιώργος Μαρίνος γεννήθηκε στην Αθήνα στις 18 Ιουνίου του 1939 και ήταν Έλληνας τραγουδιστής, ηθοποιός και διασκεδαστής, από τους πρωτοπόρους του ζωντανού σόου στην Ελλάδα.