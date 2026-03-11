MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος showman Γιώργος Μαρίνος

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο σπουδαίος Γιώργος Μαρίνος, ο οποίος ήταν τραγουδιστής, ηθοποιός και διασκεδαστής.

Τη δυσάρεστη είδηση του θανάτου του μετέδωσε η εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1. «Θα ανακοινώσουμε τον θάνατο ενός σπουδαίου καλλιτέχνη. Χθες το απόγευμα έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος Γιώργος Μαρίνος», είπε μεταξύ άλλων ο Γιώργος Λιάγκας.

Ο Γιώργος Μαρίνος άφησε την τελευταία του πνοή στον οίκο ευγηρίας όπου έμενε το τελευταίο διάστημα.

O showman τα τελευταία χρόνια της ζωής του είχε αποτραβηχτεί από τα φώτα της δημοσιότητας.

Ο Γιώργος Μαρίνος γεννήθηκε στην Αθήνα στις 18 Ιουνίου του 1939 και ήταν Έλληνας τραγουδιστής, ηθοποιός και διασκεδαστής, από τους πρωτοπόρους του ζωντανού σόου στην Ελλάδα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 16 ώρες πριν

Ηράκλειο: Μαθητές κατασκεύασαν εκρηκτικό μηχανισμό και τον ενεργοποίησαν σε σχολική αυλή

ΔΙΕΘΝΗ 16 ώρες πριν

Forbes: Πρώτος ο Μασκ στην λίστα των δισεκατομμυριούχων – Περιουσία που υπολογίζεται στα 839 δισ. δολάρια

LIFESTYLE 23 ώρες πριν

Χρήστος Βαλαβανίδης: “Δεν κράτησα τον λόγο μου απέναντί του” αποκαλύπτει ο Δημήτρης Πιατάς

ΔΙΕΘΝΗ 13 ώρες πριν

Axios: Οι ΗΠΑ καλούν το Ισραήλ να σταματήσει τις επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις του Ιράν

ΔΙΕΘΝΗ 20 ώρες πριν

Συνελήφθη στην Κύπρο ύποπτος για λαθρεμπόριο όπλων για λογαριασμό της Χαμάς

ΥΓΕΙΑ 9 ώρες πριν

Μας γερνάνε πριν την ώρα μας οι άνθρωποι που μας δημιουργούν συνεχώς προβλήματα