ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Έφθασε στην Αθήνα η πτήση της Aegean από Λάρνακα

Φωτογραφία: Intime
Προσγειώθηκε πριν λίγο στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» η πτήση 902 της AEGEAN , που επέστρεψε από τη Λάρνακα, λόγω προσωρινής διακοπής κυκλοφορίας στον εναέριο χώρο της Κύπρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της AEGEAN γίνεται ανεφοδιασμός του αεροσκάφους και η συγκεκριμένη πτήση αναμένεται να αναχωρήσει και πάλι για την Λάρνακα στις 11:45.

Σημειώνεται ότι η πτήση με προορισμό το αεροδρόμιο Λάρνακας επικαλούμενη “λόγους ασφαλείας”, ακύρωσε την προσέγγιση της και επέστρεψε στην Αθήνα λόγω του συναγερμού για ύποπτο αντικείμενο στον εναέριο χώρο πλησίον του Λιβάνου.

Aegean Airlines

