Έφθασε στην Αθήνα η πτήση της Aegean από Λάρνακα

Προσγειώθηκε πριν λίγο στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» η πτήση 902 της AEGEAN , που επέστρεψε από τη Λάρνακα, λόγω προσωρινής διακοπής κυκλοφορίας στον εναέριο χώρο της Κύπρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της AEGEAN γίνεται ανεφοδιασμός του αεροσκάφους και η συγκεκριμένη πτήση αναμένεται να αναχωρήσει και πάλι για την Λάρνακα στις 11:45.

Σημειώνεται ότι η πτήση με προορισμό το αεροδρόμιο Λάρνακας επικαλούμενη “λόγους ασφαλείας”, ακύρωσε την προσέγγιση της και επέστρεψε στην Αθήνα λόγω του συναγερμού για ύποπτο αντικείμενο στον εναέριο χώρο πλησίον του Λιβάνου.