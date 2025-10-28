MENOY

Έδεσσα: Μαθητές δωρίζουν τα μαλλιά τους σε παιδιά με καρκίνο – Η πρωτοβουλία καθηγήτριας

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Μαθητές και μαθήτριες δωρίζουν τα μαλλιά τους για να γίνουν περούκες για ασθενείς με καρκίνο, όπως αποκάλυψε η καθηγήτρια ΕΠΑΛ στην Έδεσσα, Δέσποινα Στεφανίδου.

«Δεν είναι μόνο οι μαθήτριες του τοπικού ΕΠΑΛ της Έδεσσας, άλλα όλη η τοπική κοινωνία. Είναι και οι μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, με τους οποίους συνεργαζόμαστε και κάνουμε εκπαίδευση» ανέφερε αρχικά μιλώντας στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και στον Alpha.

Η ίδια συμπλήρωσε ότι «αυτή η πρωτοβουλία ξεκίνησε από εμένα ως εκπαιδευτικός από το 2016-17, και γινόταν μία φορά το έτος. Από το 2021 και μετά, ξεκίνησε να γίνεται δύο φορές το έτος, γιατί το ζητούσαν οι συμπολίτες μας.

Ξεκίνησε ως έκφραση προσωπικού βιώματος, αλλά και η ανάγκη για να προσφέρουμε. Και αφού μπορούσαμε να προσφέρουμε με αυτόν τον τρόπο, αποφασίσαμε να το κάνουμε.

Για να δημιουργηθεί μία περούκα για έναν ογκολογικό ασθενή, χρειάζονται 20 κοτσίδες. Καταλαβαίνετε ότι η τράπεζα πρέπει να είναι τεράστια, για να ανταποκριθούμε στις ανάγκες του νομού, και μακάρι να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε και εκτός νομού».

