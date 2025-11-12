Δημήτρης Κόκοτας: Η σύζυγός του διαψεύδει ότι πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο – “Δυστυχώς βρισκόμαστε αρκετά μακριά”

Αγώνα συνεχίζει να δίνει ο Δημήτρης Κόκοτας, ενάμιση χρόνο μετά το έμφραγμα που υπέστη. Ο τραγουδιστής βρίσκεται στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς» από τον Μάρτιο του 2024, με ένα δημοσίευμα να αναφέρει ότι χθες, Τρίτη 11 Νοεμβρίου θα επέστρεφε στο σπίτι του. Η σύζυγός του ωστόσο, το διέψευσε, ευχόμενη ωστόσο να συνέβαινε κάτι τέτοιο.

Πιο συγκεκριμένα, δημοσιογράφος της εκπομπής «Το Πρωινό» επικοινώνησε με τη σύζυγο του Δημήτρη Κόκοτα, Κατερίνα, μεταφέροντάς της την πληροφορία. Η ίδια ωστόσο, δήλωσε: «Από το στόμα τους και στου Θεού το αυτί. Δυστυχώς, βρισκόμαστε αρκετά μακριά».

Σύμφωνα με την ίδια εκπομπή, η κατάσταση της υγείας του παραμένει σταθερή, με τον τραγουδιστή να ανταποκρίνεται σε όλο και περισσότερα εξωτερικά ερεθίσματα.

Δείτε το βίντεο:

Τον Ιούνιο του 2025, η Κατερίνα Κόκοτα εξήγησε ότι παρατηρούνται μικρές αλλά θετικές αντιδράσεις, όταν ακούει εκείνη και το παιδί τους, όπως ένα αμυδρό χαμόγελο ή πιο φυσικές κινήσεις των ματιών. Κάθε μικρή αλλαγή, όπως ανέφερε, γεννά αισιοδοξία, ενώ εξέφρασε την ευχή να επιστρέψει ο τραγουδιστής το συντομότερο στην πρότερη ζωή του.