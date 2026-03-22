Δεύτερο κρούσμα αφθώδους πυρετού εντοπίστηκε στη Λέσβο

Δεύτερο κρούσμα αφθώδους πυρετού έγινε γνωστό σήμερα ότι εντοπίστηκε σε κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή της Πελόπης, πολύ κοντά στη μονάδα όπου εντοπίστηκαν τα πρώτα κρούσματα την περασμένη Δευτέρα 16 Μαρτίου, η ταυτοποίηση των οποίων είχε ως αποτέλεσμα το σύνολο των κτηνοτροφικών προϊόντων της Λέσβου να τεθεί σε καθεστώς lockdown.

Η κτηνοτροφική μονάδα, στην οποία εντοπίστηκαν τα νέα κρούσματα, αφορά περί τα 250 αιγοπρόβατα και 15 βοοειδή, τα οποία στο σύνολό τους άμεσα θα θανατωθούν σύμφωνα με το ισχύον υγειονομικό πρωτόκολλο. Είναι δε μέσα στη ζώνη προστασίας σε ακτίνα τριών χιλιομέτρων από τη μονάδα με τα πρώτα κρούσματα, ζώνη στην οποία και συνεχίζονται οι δειγματοληψίες.