“Δεμένα” τα πλοία σε Ζάκυνθο, Κεφαλονιά και Κυλλήνη λόγω ισχυρών ανέμων

Δεμένα παραμένουν σήμερα, Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 2026, τα πλοία στα λιμάνια της Ζακύνθου και της Κεφαλονιάς, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στο Ιόνιο.

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση, δεν θα πραγματοποιηθούν τα δρομολόγια από Ζάκυνθο προς Κυλλήνη στις 14:00 και 18:30, από Κυλλήνη προς Ζάκυνθο στις 16:15 και 20:30, από Πόρο προς Κυλλήνη στις 15:15 και 19:30, καθώς και από Κυλλήνη προς Πόρο στις 17:15 και 21:45.

Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία ή τα πρακτορεία για νεότερη ενημέρωση σχετικά με την αποκατάσταση των δρομολογίων.

