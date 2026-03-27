Δ. Καλαμαριάς: Αντίστροφη μέτρηση για τους υποχρεωτικούς καθαρισμούς οικοπέδων και τις δηλώσεις στην πλατφόρμα

Ο Δήμος Καλαμαριάς ενημερώνει τους πολίτες ότι, ενόψει της έναρξης της αντιπυρικής περιόδου, οι ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές και μισθωτές οικοπέδων υποχρεούνται να μεριμνήσουν για τον καθαρισμό των χώρων ιδιοκτησίας τους από την 1η Απριλίου έως και την 15η Ιουνίου 2026.

Οι χώροι αυτοί θα πρέπει να διατηρούνται καθαροί καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, από 16 Ιουνίου έως και 31 Οκτωβρίου, προκειμένου να αποτραπεί ο κίνδυνος εκδήλωσης ή ταχείας εξάπλωσης πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (ν. 5281/2026), η υποχρέωση καθαρισμού αφορά σε οικόπεδα και ακάλυπτους χώρους που βρίσκονται:

  • εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων,
  • εντός ορίων οικισμών χωρίς εγκεκριμένο σχέδιο,
  • σε απόσταση έως 100 μέτρων από τις παραπάνω περιοχές, εφόσον δεν εμπίπτουν στη δασική νομοθεσία,
  • σε εκτός σχεδίου γήπεδα με κτίσμα, υπό τις ίδιες προϋποθέσεις.

Παράλληλα, οι υπόχρεοι καλούνται να υποβάλουν, έως την 15η Ιουνίου, υπεύθυνη δήλωση συμμόρφωσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα akatharista.apps.gov.gr

Η πλατφόρμα παρέχει επίσης τη δυνατότητα υποβολής καταγγελιών για ακαθάριστα οικόπεδα.

Σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης προβλέπεται η επιβολή διοικητικών προστίμων, τα οποία αφορούν:

  • τη μη υποβολή ή την υποβολή ψευδούς δήλωσης,
  • τη μη εκπλήρωση της υποχρέωσης καθαρισμού,
  • τη δαπάνη καθαρισμού από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Η προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας και του φυσικού περιβάλλοντος αποτελεί συλλογική ευθύνη.

Ο Δήμος Καλαμαριάς καλεί τους πολίτες να ανταποκριθούν άμεσα στις υποχρεώσεις τους, συμβάλλοντας ενεργά στην πρόληψη των πυρκαγιών και στη διασφάλιση της ασφάλειας της τοπικής κοινωνίας.

Δήμος Καλαμαριάς Καθαρισμός οικοπέδων

