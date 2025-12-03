Χωρίς ταξί και σήμερα η Θεσσαλονίκη λόγω της 48ωρης απεργίας ιδιοκτήτων και οδηγών

Χωρίς ταξί θα μείνει και σήμερα η Θεσσαλονίκη λόγω της 48ωρης απεργίας που προκηρύχθηκε από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ταξί.

Οι ιδιοκτήτες και οδηγοί ταξί διαμαρτύρονται για την έλλειψη λύσεων στα προβλήματά τους και τονίζουν ότι ο κλάδος των ταξί έχει φτάσει στα όριά του.

Κύριο αίτημα είναι να μην εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου 2026 η υποχρεωτική μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση.

Οι ιδιοκτήτες και οδηγοί ταξί θα συγκεντρωθούν σήμερα στις 10:30 στα ΚΤΕΛ “Μακεδονία” για να κινηθούν προς τα διόδια των Μαλγάρων, προκειμένου να εκφράσουν την συμπαράστασή τους στους αγρότες.