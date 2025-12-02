Θεσσαλονίκη: Μηχανοκίνητη πορεία οδηγών ταξί προς το ΥΜΑΘ – Δείτε βίντεο

Μηχανοκίνητη πορεία προς το υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης πραγματοποιούν αυτή την ώρα ιδιοκτήτης και οδηγοί ταξί στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο 48ωρης απεργίας. Συγκεκριμένα, προχωρούν σήμερα και αύριο σε απεργιακές κινητοποιήσεις διαμαρτυρόμενοι για έλλειψη λύσεων στα προβλήματά τους και σημειώνοντας ότι ο κλάδος των ταξί έχει φτάσει στα όριά του.

Οδηγοί ταξί συγκεντρώθηκαν λίγο μετά τις 10:00 στην οδό Μιχαήλ Ψελλού. Υπενθυμίζεται πως για σήμερα και αύριο έχει προκηρυχθεί 48 πανελλαδική απεργία από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ταξί, με κύριο αίτημα να μην εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου 2026 η υποχρεωτική μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση.

“Πλέον τελείωσε ο διάλογος. Έχουμε κάνει πάνω από 10 συναντήσεις τα δέκα τελευταία χρόνια. Μας έχουν φέρει σε σημείο αναμονής. Από 11 2026 υποχρεωνόμαστε οποιοδήποτε όχημα ταξινομείται ή οποιοδήποτε όχημα αλλάζει κάτοχο είναι υποχρεωτικό να γίνει ηλεκτρικό. Κάτι τέτοιο δεν είναι λογικό, είναι τελείως άτοπο. Μιλάμε για ένα νομοσχέδιο όσον αφορά τα ηλεκτρικά οχήματα το οποίο ξεκίνησε πριν τρία χρόνια, είχε 30 προαπαιτούμενα για να μπορέσουμε να μπούμε στην ηλεκτροκίνηση, σε μία ομαλή μετάβαση και το μοναδικό που έγινε ήταν μία επιδότηση 28.000 ευρώ”, ανέφερε σε δηλώσεις του ο Πρόεδρος ραδιοταξί Θεσσαλονίκης Taxiaway, Θεόδωρος Σταυρίδης.

“Στα αιτήματα μας που πρέπει να λυθούν άμεσα είναι η υποχρεωτικότητα της ηλεκτροκίνησης. Η κυβέρνηση δεν έχει επιλύσει το ζήτημα αυτό και σε ένα μήνα λήγει η προθεσμία. Δεν υπάρχουν σταθμοί φόρτισης, δεν υπάρχουν επιδοτήσεις, δεν υπάρχουν αυτοκίνητα τα οποία έχουν αυτονομία. Άρα δεν μπορούμε υποχρεωτικά και βίαια να πάμε προς την μορφή κίνηση ηλεκτρικών αυτοκινήτων”, τόνισε ο πρόεδρος του Σωματείου Ταξί Θεσσαλονίκης, “Ο Ερμής”, Κλήμης Λεοντιάδης.

Όπως τόνισαν οδηγοί ταξί αύριο στις 10:30 θα συγκεντρωθούν στα ΚΤΕΛ “Μακεδονία” για να κινηθούν προς τα διόδια των Μαλγάρων προκειμένου να εκφράσουν την συμπαράστασή τους στους αγρότες.