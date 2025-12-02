MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Χωρίς ταξί σήμερα και αύριο η Θεσσαλονίκη – 48ωρη απεργία από ιδιοκτήτες και οδηγούς

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Σε απεργιακές κινητοποιήσεις προχωρούν σήμερα και αύριο οι ιδιοκτήτες και οδηγοί ταξί και στη Θεσσαλονίκη, διαμαρτυρόμενοι για έλλειψη λύσεων στα προβλήματά τους και σημειώνοντας ότι ο κλάδος των ταξί έχει φτάσει στα όριά του.

Υπενθυμίζεται πως για σήμερα και αύριο έχει προκηρυχθεί 48 πανελλαδική απεργία από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ταξί, με κύριο αίτημα να μην εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου 2026 η υποχρεωτική μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση.

Στην απεργία συμμετέχει και το Σωματείο Ταξί Θεσσαλονίκης Ερμής. Μάλιστα για σήμερα έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στην οδό Μιχαήλ Ψελλού στις 10:00, ενώ στη συνέχεια οι ιδιοκτήτες ταξί θα κινηθούν με τα οχήματά τους προς το ΥΜΑΘ.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

