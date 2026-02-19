MENOY

Χωρίς ταξί και σήμερα η Θεσσαλονίκη λόγω 48ης απεργίας

THESTIVAL TEAM

Χωρίς ταξί θα μείνει και σήμερα η Θεσσαλονίκη καθώς οι ιδιοκτήτες τους αποφάσισαν να προχωρήσουν σε νέα 48ωρη απεργία στο πλαίσιο των κινητοποιήσεών τους.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση από το Σωματείο Ταξί Θεσσαλονίκης, η 48χρωρη απεργία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 18 και την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου, “όταν και τελειώνει η διαβούλευση του νομοσχεδίου”

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα αιτήματά τους είναι τα εξής:

Α)Παράταση της υποχρεωτικότητας της ηλεκτροκίνησης

Β)Απόσυρση του άρθρου 52 που δίνει διευκολύνσεις στα ΙΧ-ΒΑΝ…

Γ)Επαναφορά ποινικού μητρώου γενικής χρήσης.

