Χαμός για τα “χαμένα δέματα” στη Θεσσαλονίκη – Παρατείνεται η λειτουργία του καταστήματος

Το experiential pop-up store της King Colis στο Mega Outlet Store παρατείνει τη λειτουργία μέχρι την Παρασκευή 28 Μαρτίου, λόγω της εξαιρετικά μεγάλης ανταπόκρισης και του έντονου ενδιαφέροντος που έδειξε το κοινό της Θεσσαλονίκης για τα «χαμένα δέματα».

Όπως αναφέρουν οι διοργανωτές, «οι Θεσσαλονικείς αγκάλιασαν με ενθουσιασμό τη μοναδική αυτή εμπειρία, σχηματίζοντας ουρές από τις πρώτες κιόλας ώρες λειτουργίας, προκειμένου να συμμετάσχουν στο πρωτότυπο «κυνήγι θησαυρού» ανάμεσα σε αζήτητα πακέτα με άγνωστο περιεχόμενο. Η ανταπόκριση αυτή ξεπέρασε κάθε προσδοκία, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της δράσης και τη διάθεση του κοινού για νέες, διαδραστικές εμπειρίες.

Για τον λόγο αυτό, η King Colis δίνει την ευκαιρία σε ακόμη περισσότερους επισκέπτες να ζήσουν τη μοναδική αυτή εμπειρία, παρατείνοντας τη διάρκεια λειτουργίας του pop-up store.

Σας προσκαλούμε να επισκεφθείτε τον χώρο και να δοκιμάσετε την τύχη σας — ίσως το επόμενο «μυστηριώδες» πακέτο να κρύβει έναν μικρό θησαυρό που περιμένει να τον ανακαλύψετε».

Ώρες Λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00-21:00 Σάββατο 10:00-20:00

Το φαινόμενο των «Χαμένων δεμάτων»

Μετά τη μεγάλη επιτυχία σε Γαλλία, Ιταλία, Βέλγιο, Γερμανία, Ισπανία, Αυστρία, Ολλανδία, Σουηδία και Ιρλανδία, η King Colis φέρνει επιτέλους το experiential pop-up store της στην Ελλάδα. Για μία και μόνο εβδομάδα, οι επισκέπτες του pop-up καταστήματος της King Colis θα μπορούν να συμμετάσχουν σε ένα πραγματικό «κυνήγι θησαυρού» και, με λίγη τύχη, να γίνουν οι νέοι ιδιοκτήτες συσκευών υψηλής τεχνολογίας, επώνυμων ρούχων και παπουτσιών, ρολογιών, προϊόντων ομορφιάς, οικιακών συσκευών, συλλεκτικών αντικειμένων και πολλών ακόμη εκπλήξεων.

Μοναδική ιδέα, απλοί κανόνες: τα δέματα πωλούνται με βάση το βάρος και σε ιδιαίτερα προσιτές τιμές.

Τα «Standard» δέματα κοστίζουν €2,29 ανά 100 γραμμάρια, ενώ τα «Premium» δέματα κοστίζουν €2,99 ανά 100 γραμμάρια. Οι επισκέπτες έχουν στη διάθεσή τους 10 λεπτά για να επιλέξουν όσα δέματα επιθυμούν, χωρίς όμως να επιτρέπεται να τα ανοίξουν πριν από την αγορά. Στη συνέχεια, τα δέματα ζυγίζονται για να υπολογιστεί το συνολικό κόστος και, τέλος, έρχεται η πιο συναρπαστική στιγμή: το άνοιγμα και η αποκάλυψη των εκπλήξεων.

Με αφορμή το άνοιγμα του pop-up καταστήματος στη Θεσσαλονίκη, ο CEO και συνιδρυτής της King Colis, Killian DENIS, δήλωσε:

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που φέρνουμε την King Colis και τη μοναδική της ιδέα στην Ελλάδα. Είναι πάντα μια συναρπαστική εμπειρία, γιατί ποτέ δεν γνωρίζεις τι θα βρεις. Μερικές φορές κρύβονται πραγματικοί θησαυροί μέσα στα κουτιά. Για παράδειγμα, στη Γαλλία ένας πελάτης ανακάλυψε μια μικρή συλλεκτική ράβδο χρυσού, ενώ στην Ιταλία κάποιος βρήκε μια εξαιρετικά σπάνια κάρτα Pokémon αξίας €3.000. Φυσικά, η τύχη παίζει σημαντικό ρόλο, αλλά ένα είναι σίγουρο: η εμπειρία είναι αξέχαστη. Πιστεύω ότι η προσέλευση στη Θεσσαλονίκη θα είναι εξαιρετική, όπως και στις άλλες χώρες, και συμβουλεύω όσους ενδιαφέρονται να έρθουν νωρίς, καθώς η διαθεσιμότητα είναι περιορισμένη.»

Μια πρωτοβουλία με περιβαλλοντικό αποτύπωμα

Κάθε χρόνο, εκατομμύρια online παραγγελίες δεν παραδίδονται, συνήθως λόγω λανθασμένης διεύθυνσης. Αφού οι πελάτες λάβουν επιστροφή χρημάτων, τα δέματα αυτά στο παρελθόν καταστρέφονταν. Από το 2023, η King Colis αγοράζει αυτά τα χαμένα δέματα και τους δίνει μια δεύτερη ζωή. Τα δέματα διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας ή σε pop-up καταστήματα, σε γνωστά εμπορικά κέντρα σε όλη την Ευρώπη. Με αυτόν τον τρόπο, οι καταναλωτές συμβάλλουν στη μείωση των αποβλήτων και στην προστασία του περιβάλλοντος. Τα pop-up καταστήματα της King Colis είναι 100% οικολογικά σχεδιασμένα.

Πληροφορίες pop-up καταστήματος

Πού: MEGA OUTLET STORE – Γεωργικής Σχολής 43, Πυλαία, Θεσσαλονίκη. Το pop-up της King Colis θα βρίσκεται κοντά στην είσοδο του parking, απέναντι από το κατάστημα Levi’s.

Είσοδος: Ελεύθερη για το κοινό (ανήλικοι κάτω των 16 ετών πρέπει να συνοδεύονται από ενήλικα). Για την αποφυγή αναμονής, διατίθενται fast passes με κόστος €15 στο ΕΔΩ