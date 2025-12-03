Χαλκιδική: Στον κόμβο της Τρίγλιας συγκεντρώνονται αγρότες και κτηνοτρόφοι

Στον κόμβο της Τρίγλιας ξεκίνησαν να συγκεντρώνονται από το πρωί, με τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα, αγρότες και κτηνοτρόφοι του νομού Χαλκιδικής, σε συνέχεια της χθεσινοβραδινής τους απόφασης.

«Μετράμε δυνάμεις και την Παρασκευή 5/12 θα αποφασίσουμε όλοι μαζί τον τρόπο κινητοποίησής μας», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του Αγροκτηνοτροφικού Συλλόγου Νέων Σιλάτων Δημήτρης Παπαπαδάκης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η πρόσφατη πληρωμή της προκαταβολής ήταν το έναυσμα για να βγουν οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα στους δρόμους, αφού, όπως είπε, οι παραγωγοί διαπίστωσαν ποσά μειωμένα κατά 35% έως 40% σε σχέση με τις προσδοκίες τους.

Ανέφερε ακόμη ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώνουν οι ίδιοι οι παραγωγοί, η πληρωμή για την επιτραπέζια ελιά Χαλκιδικής κινείται στο 25% με 30% του καρπού, δηλαδή σε επίπεδο προκαταβολής από τους εμπόρους, όπως είπε.

Στο μεταξύ, όπως είπε, ο ίδιος θα συμμετάσχει σε σύσκεψη που θα γίνει το βράδυ στην Επανομή και στην οποία θα συμμετάσχουν οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα, που προτίθενται να στήσουν αγροτικό μπλόκο στα «Πράσινα Φανάρια». Στη σημερινή σύσκεψη αναμένεται να ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις για την ημέρα, τον τρόπο και τη μορφή των κινητοποιήσεών τους.