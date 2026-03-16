Χαλκιδική: Αποσύρθηκε η δημοπρασία για την παραλία “Φάβα” στη Βουρβουρού μετά την έντονη αντίδραση κατοίκων

Κάτοικοι και μέλη του περιβαλλοντικού συλλόγου Σιθωνία διαμαρτυρήθηκαν έξω τα γραφεία της κτηματικής υπηρεσίας προκειμένου να μη δημοπρατηθούν οι παραλiες «Φάβα», «Καρύδι» και «Λατούρα» (στο δεύτερο πόδι της Χαλκιδικής) στις οποίες προβλέπεται να αναπτυχθούν beach bar, καντίνες, επιχειρήσεις σκαφών αναψυχής, καθώς είναι οι μοναδικές εναπομείνασες παραλίες ελεύθερης πρόσβασης στην περιοχή και ανήκουν σε προστατευόμενη περιοχή Natura.

Όπως τονίζουν τα μέλη του συλλόγου η επέλαση της ξαπλώστρας και η ανάπτυξη επιχειρήσεων ενοικίασης σκαφών στην Βουρβουρού και την ευρύτερη περιοχή, έχουν καταλάβει κάθε ελεύθερο χώρο για την ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών στις παραλίες.

Σήμερα ακυρώθηκε η δημοπράτηση της παραλίας Φάβα από την Κτηματική Υπηρεσία, μετά από απόφαση του δημοτικού συμβουλίου ΣΙθωνίας με την οποία ζητήθηκε η απόσυρση της σχετικής γνωμοδότησης.

Η εντατική επιχειρηματική εκμετάλλευση έχει υποβαθμίσει την καθαρότητα των θαλάσσιων υδάτων από τη χρήση των καυσίμων κίνησης των σκαφών ενώ στους στενούς δρόμους της περιοχής κινούνται φορτηγά που μεταφέρουν τα σκάφη και εμποδίζουν ακόμα και την οδική διέλευση των κατοίκων και των επισκεπτών.