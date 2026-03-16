MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Χαλκιδική: Αποσύρθηκε η δημοπρασία για την παραλία “Φάβα” στη Βουρβουρού μετά την έντονη αντίδραση κατοίκων

|
THESTIVAL TEAM

Κάτοικοι και μέλη του περιβαλλοντικού συλλόγου Σιθωνία διαμαρτυρήθηκαν έξω τα γραφεία της κτηματικής υπηρεσίας προκειμένου να μη δημοπρατηθούν οι παραλiες «Φάβα», «Καρύδι» και «Λατούρα» (στο δεύτερο πόδι της Χαλκιδικής) στις οποίες προβλέπεται να αναπτυχθούν beach bar, καντίνες, επιχειρήσεις σκαφών αναψυχής, καθώς είναι οι μοναδικές εναπομείνασες παραλίες ελεύθερης πρόσβασης στην περιοχή και ανήκουν σε προστατευόμενη περιοχή Natura.

Όπως τονίζουν τα μέλη του συλλόγου η επέλαση της ξαπλώστρας και η ανάπτυξη επιχειρήσεων ενοικίασης σκαφών στην Βουρβουρού και την ευρύτερη περιοχή, έχουν καταλάβει κάθε ελεύθερο χώρο για την ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών στις παραλίες.

Σήμερα ακυρώθηκε η δημοπράτηση της παραλίας Φάβα από την Κτηματική Υπηρεσία, μετά από απόφαση του δημοτικού συμβουλίου ΣΙθωνίας με την οποία ζητήθηκε η απόσυρση της σχετικής γνωμοδότησης.

Η εντατική επιχειρηματική εκμετάλλευση έχει υποβαθμίσει την καθαρότητα των θαλάσσιων υδάτων από τη χρήση των καυσίμων κίνησης των σκαφών ενώ στους στενούς δρόμους της περιοχής κινούνται φορτηγά που μεταφέρουν τα σκάφη και εμποδίζουν ακόμα και την οδική διέλευση των κατοίκων και των επισκεπτών.

Χαλκιδική

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

