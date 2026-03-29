MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

“Αυτό το σε λίγο δεν ήρθε ποτέ”: Η συγκινητική ανάρτηση για τον 34χρονο Πλάτωνα που πέθανε στο Πηγάδι του Διαβόλου

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Στην τελευταία επικοινωνία που είχε που είχε με τον 34χρονο δύτη που ανασύρθηκε χθες νεκρός από το Πηγάδι του Διαβόλου στη Βουλιαγμένη αναφέρθηκε μέσω ανάρτησής της η δασκάλα μουσικής που του μάθαινε πιάνο.

Όπως εξηγεί είχε επικοινωνήσει με τον Πλάτωνα λίγο πριν τη μοιραία κατάδυση για να επιβεβαιώσει ότι ισχύει το μάθημα που είχαν κανονίσει και εκείνος της απάντησε ότι θα ξαναμιλήσουν σε λίγο. «Και αυτό το «σε λίγο» δεν ήρθε ποτέ. Πάλεψες σαν παλικάρι», της απάντησε σύμφωνα με όσα αναφέρει.

Η ίδια περιγράφει τον 34χρονο ως έναν «υπέροχο άνθρωπο με σπάνιο ήθος, ευγένεια, ευαισθησία και ένα ζεστό χαμόγελο που δεν θα ξεχάσω ποτέ».

Η ανάρτησή της

«Για μένα δεν ήταν «ο 34χρονος δύτης». Ήταν ο Πλάτωνας. Ένας υπέροχος άνθρωπος, με σπάνιο ήθος, ευγένεια, ευαισθησία και ένα ζεστό χαμόγελο που δεν θα ξεχάσω ποτέ.

Ήταν μαθητής μου στο πιάνο. Σε μεγάλη ηλικία πήρε την απόφαση να με πάρει τηλέφωνο και να στραφεί στη μουσική, για να μπορέσει να εκφράσει όσα είχε μέσα του. Πάντα άψογος, πειθαρχημένος και οργανωμένος μέχρι την παραμικρή λεπτομέρεια.

Μου έστελνε συχνά βιντεάκια κάθε φορά που κατάφερνε ένα κομμάτι, με χαρά και περηφάνια, σαν μικρό παιδί.

Λίγο πριν γίνει το συμβάν στα Λιμανάκια, του έστειλα μήνυμα για να δω αν ισχύει το μάθημά μας την Τρίτη.

«Λογικά ναι», μου απάντησε. «Ξαναμιλάμε σε λίγο». Και αυτό το «σε λίγο» δεν ήρθε ποτέ.

Πάλεψες σαν παλικάρι. Καλό ταξίδι, Πλάτωνα».

Βουλιαγμένη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

