Αθήνα: Πλήθος κόσμου για τα τρία χρόνια από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη – Δείτε βίντεο

Σε εξέλιξη είναι συγκέντρωση στο Σύνταγμα για τα τρία χρόνια από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη που στοίχισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους. Με κεντρικό σύνθημα «Τα κέρδη τους ή οι ζωές μας. Δεν ήταν ατύχημα, ήταν δολοφονία. Δεν ξεχνάμε, δεν συγχωρούμε» ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, εργατικά κέντρα, η ΑΔΕΔΥ, συνδικάτα, σωματεία εργαζομένων, φοιτητικοί σύλλογοι κι άλλοι φορείς έχουν συγκεντρωθεί στην Πλατεία Συντάγματος ζητώντας «πραγματική δικαίωση», ενόψει μάλιστα και της δίκης.

Πριν από λίγο τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των 57, η οποία έληξε με το πλήθος να φωνάζει «Αθάνατοι» ενώ αυτή την ώρα σε εξέλιξη είναι ομιλίες.

Φωτογραφία: Intime

Η ημέρα χαρακτηρίζεται ως ημέρα πανελλαδικών κινητοποιήσεων και απεργιών, με σωματεία και εργατικά κέντρα να έχουν κηρύξει 24ωρες απεργιακές δράσεις και συγκεντρώσεις στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και σε πολλές πόλεις αλλά και στο εξωτερικό.

Φωτογραφία: Intime

«Ο Σύλλογός μας απευθύνει πλατύ κάλεσμα σε κάθε πολίτη, σε κάθε εργαζόμενο και σε κάθε νέα και νέο, κάθε γονέα, να πλημμυρίσουν τους δρόμους αυτό το Σάββατο 28/2. Ενώνουμε τις δυνάμεις μας με τα Εργατικά Κέντρα, τα Σωματεία Εργαζομένων, τους Συλλόγους Γονέων, Φοιτητών, Μαθητών και τους Μαζικούς Φορείς σε ένα κοινό μέτωπο ενάντια στη συγκάλυψη και τη λήθη.

Με την κύρια δίκη να ξεκινά στις 23 Μαρτίου, ο αγώνας μας για να αποκαλυφθούν οι πραγματικές αιτίες και όλοι οι ένοχοι, όσο ψηλά κι αν βρίσκονται, είναι πιο κρίσιμος από ποτέ. Τα Τέμπη δεν ήταν μια ”κακιά στιγμή”, αλλά έκφραση μιας απάνθρωπης πολιτικής που μπροστά στην ανταποδοτικότητα και το κέρδος δεν λογαριάζει την ανθρώπινη ζωή.