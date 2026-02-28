MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αθήνα: Πλήθος κόσμου για τα τρία χρόνια από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη – Δείτε βίντεο

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Σε εξέλιξη είναι συγκέντρωση στο Σύνταγμα για τα τρία χρόνια από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη που στοίχισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους. Με κεντρικό σύνθημα «Τα κέρδη τους ή οι ζωές μας. Δεν ήταν ατύχημα, ήταν δολοφονία. Δεν ξεχνάμε, δεν συγχωρούμε» ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, εργατικά κέντρα, η ΑΔΕΔΥ, συνδικάτα, σωματεία εργαζομένων, φοιτητικοί σύλλογοι κι άλλοι φορείς έχουν συγκεντρωθεί στην Πλατεία Συντάγματος ζητώντας «πραγματική δικαίωση», ενόψει μάλιστα και της δίκης.

Πριν από λίγο τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των 57, η οποία έληξε με το πλήθος να φωνάζει «Αθάνατοι» ενώ αυτή την ώρα σε εξέλιξη είναι ομιλίες.

Φωτογραφία: Intime

Η ημέρα χαρακτηρίζεται ως ημέρα πανελλαδικών κινητοποιήσεων και απεργιών, με σωματεία και εργατικά κέντρα να έχουν κηρύξει 24ωρες απεργιακές δράσεις και συγκεντρώσεις στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και σε πολλές πόλεις αλλά και στο εξωτερικό.

Φωτογραφία: Intime

«Ο Σύλλογός μας απευθύνει πλατύ κάλεσμα σε κάθε πολίτη, σε κάθε εργαζόμενο και σε κάθε νέα και νέο, κάθε γονέα, να πλημμυρίσουν τους δρόμους αυτό το Σάββατο 28/2. Ενώνουμε τις δυνάμεις μας με τα Εργατικά Κέντρα, τα Σωματεία Εργαζομένων, τους Συλλόγους Γονέων, Φοιτητών, Μαθητών και τους Μαζικούς Φορείς σε ένα κοινό μέτωπο ενάντια στη συγκάλυψη και τη λήθη.

Με την κύρια δίκη να ξεκινά στις 23 Μαρτίου, ο αγώνας μας για να αποκαλυφθούν οι πραγματικές αιτίες και όλοι οι ένοχοι, όσο ψηλά κι αν βρίσκονται, είναι πιο κρίσιμος από ποτέ. Τα Τέμπη δεν ήταν μια ”κακιά στιγμή”, αλλά έκφραση μιας απάνθρωπης πολιτικής που μπροστά στην ανταποδοτικότητα και το κέρδος δεν λογαριάζει την ανθρώπινη ζωή.

Αθήνα Τέμπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 15 ώρες πριν

Νορβηγία: Συνελήφθη ανήλικος που κατηγορείται ότι σχεδίαζε επίθεση σε κέντρο του ΝΑΤΟ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 21 ώρες πριν

Τραγικό δυστύχημα στο “Ελ. Βενιζέλος”: 67χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της κατά την αποβίβαση

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 9 λεπτά πριν

Συγκέντρωση για τα Τέμπη στο Σύνταγμα: 128 προσαγωγές και 3 συλλήψεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 λεπτά πριν

Ανδρουλάκης για Τέμπη: Η μνήμη δεν ξεθωριάζει – Χρέος μας η Δικαιοσύνη

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 20 ώρες πριν

Λέρος: “Το περιμέναμε χρόνια να γίνει, δεν ξέραμε το πότε” – Τι λέει συγγενής του 50χρονου πατέρα που σκότωσε ο 18χρονος γιος του

ΕΠΙΣΤΗΜΗ 13 ώρες πριν

Η NASA αναθεωρεί την αποστολή Artemis για την επιστροφή στη Σελήνη, προσθέτοντας νέες δοκιμές στο διάστημα