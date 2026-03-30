MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Άστρος: Συντετριμμένοι οι φίλοι του 29χρονου που κεραυνοβολήθηκε μαζί με τον 50χρονο – “Πήγε στη δουλειά και δε θα γυρίσει ξανά”

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

«Ήταν ένα πολύ ήσυχο παιδί… πήγε στη δουλειά και δεν θα γυρίσει ξανά», λέει φίλος του 32χρονου Σταύρου από το Ζευγολατειό Αρκαδίας, ο οποίος έχασε τη ζωή του μαζί με ακόμη έναν συνάδελφό του από ηλεκτροπληξία σε βουλκανιζατέρ, στον Άγιο Ανδρέα Άστρους.

Σοκ και βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία η τραγωδία που σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (30.03.2026) στην περιοχή της Κυνουρίας, στο Άστρος, όταν δύο άνδρες ηλικίας περίπου 50 και 30 ετών έχασαν τη ζωή τους εν ώρα εργασίας.

Οι δύο εργαζόμενοι βρίσκονταν σε βουλκανιζατέρ – βενζινάδικο στον περιφερειακό δρόμο Άστρους–Λεωνιδίου, στο ύψος του Αγίου Ανδρέα, προκειμένου να φορτώσουν παλιά ελαστικά, μια διαδικασία που, σύμφωνα με πληροφορίες, έκαναν και στο παρελθόν.

Ο φίλος του 32χρονου μιλώντας στο newsit.gr κάνει λόγο για έναν άνθρωπο ήσυχο και εργατικό: «Δεν είχε παιδιά. Στην αρχή εργαζόταν σε ένα οινοποιείο και στη συνέχεια ξεκίνησε να δουλεύει με ελαστικά, μεταφέροντάς τα. Ήταν ένα πολύ καλό παιδί, δούλευε πολλά χρόνια. Του άρεσε πολύ το κυνήγι και έμενε με την οικογένειά του εδώ στο χωριό. Είμαστε όλοι πολύ λυπημένοι, γιατί γνωριζόμαστε μεταξύ μας. Όλα έγιναν μέσα σε λίγα λεπτά».

Ωστόσο, αυτή τη φορά μια μοιραία στιγμή στάθηκε αρκετή για να τους στοιχίσει τη ζωή. Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, «είχε έρθει ένα φορτηγό με “παπαγάλο” για να φορτώσει ανακυκλώσιμα λάστιχα και, την ώρα που φόρτωνε τα λάστιχα, από πιθανή απροσεξία πλησίασε πολύ κοντά στα καλώδια υψηλής τάσης, με αποτέλεσμα να τους κεραυνοβολήσει και τους δύο».

Οι δύο άνδρες μεταφέρθηκαν άμεσα με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Άστρους, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Άστρος Κινουρίας Ηλεκτροπληξία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 5 ώρες πριν

Εργασίες κοπής πρασίνου και σήμερα στις εθνικές οδούς Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών και Θεσσαλονίκης – Έδεσσας

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 19 ώρες πριν

Ποινή φυλάκισης 4 ετών στον Κωνσταντίνο Φλώρο για τον ξυλοδαρμό του βουλευτή Βασίλη Γραμμένου

ΔΙΕΘΝΗ 19 ώρες πριν

Η Νορβηγία μειώνει προσωρινά τον φόρο στα καύσιμα λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

ΚΑΙΡΟΣ 23 ώρες πριν

Μαρουσάκης: “Επικίνδυνη κακοκαιρία προ των πυλών και φόβοι για πλημμύρες” – Τι προβλέπει για Πάσχα

ΔΙΕΘΝΗ 11 ώρες πριν

Ευρωπαϊκό σχέδιο για τα λιπάσματα ετοιμάζει η Κομισιόν – Ανησυχία λόγω της κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 4 ώρες πριν

ΕΝΦΙΑ 2026: Λήγει σήμερα η προθεσμία για την πληρωμή της πρώτης δόσης