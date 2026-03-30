Άστρος: Συντετριμμένοι οι φίλοι του 29χρονου που κεραυνοβολήθηκε μαζί με τον 50χρονο – “Πήγε στη δουλειά και δε θα γυρίσει ξανά”

«Ήταν ένα πολύ ήσυχο παιδί… πήγε στη δουλειά και δεν θα γυρίσει ξανά», λέει φίλος του 32χρονου Σταύρου από το Ζευγολατειό Αρκαδίας, ο οποίος έχασε τη ζωή του μαζί με ακόμη έναν συνάδελφό του από ηλεκτροπληξία σε βουλκανιζατέρ, στον Άγιο Ανδρέα Άστρους.

Σοκ και βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία η τραγωδία που σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (30.03.2026) στην περιοχή της Κυνουρίας, στο Άστρος, όταν δύο άνδρες ηλικίας περίπου 50 και 30 ετών έχασαν τη ζωή τους εν ώρα εργασίας.

Οι δύο εργαζόμενοι βρίσκονταν σε βουλκανιζατέρ – βενζινάδικο στον περιφερειακό δρόμο Άστρους–Λεωνιδίου, στο ύψος του Αγίου Ανδρέα, προκειμένου να φορτώσουν παλιά ελαστικά, μια διαδικασία που, σύμφωνα με πληροφορίες, έκαναν και στο παρελθόν.

Ο φίλος του 32χρονου μιλώντας στο newsit.gr κάνει λόγο για έναν άνθρωπο ήσυχο και εργατικό: «Δεν είχε παιδιά. Στην αρχή εργαζόταν σε ένα οινοποιείο και στη συνέχεια ξεκίνησε να δουλεύει με ελαστικά, μεταφέροντάς τα. Ήταν ένα πολύ καλό παιδί, δούλευε πολλά χρόνια. Του άρεσε πολύ το κυνήγι και έμενε με την οικογένειά του εδώ στο χωριό. Είμαστε όλοι πολύ λυπημένοι, γιατί γνωριζόμαστε μεταξύ μας. Όλα έγιναν μέσα σε λίγα λεπτά».

Ωστόσο, αυτή τη φορά μια μοιραία στιγμή στάθηκε αρκετή για να τους στοιχίσει τη ζωή. Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, «είχε έρθει ένα φορτηγό με “παπαγάλο” για να φορτώσει ανακυκλώσιμα λάστιχα και, την ώρα που φόρτωνε τα λάστιχα, από πιθανή απροσεξία πλησίασε πολύ κοντά στα καλώδια υψηλής τάσης, με αποτέλεσμα να τους κεραυνοβολήσει και τους δύο».

Οι δύο άνδρες μεταφέρθηκαν άμεσα με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Άστρους, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.