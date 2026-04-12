Απρόοπτο σε εκκλησία της Εύβοιας: Έσβησε το Άγιο Φως πριν φτάσει στους πιστούς

Ένα απρόοπτο συνέβη στην Εύβοια κατά τη διάρκεια της ιεράς ακολουθίας του Αγίου Φωτός, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Κριεζών όταν ο ιερέας, κατά τη διάρκεια της εξόδου του από το ιερό για να μοιράσει το Άγιο Φως στους πιστούς, βρέθηκε αντιμέτωπος με μια απρόσμενη κατάσταση. Οι πιστοί, γεμάτοι ανυπομονησία να ανάψουν πρώτοι τη λαμπάδα τους, βιάστηκαν να πλησιάσουν κοντά στον ιερέα, με αποτέλεσμα το κερί που κρατούσε εκείνος να σβήσει μέσα στη χαοτική φασαρία.

Όπως αναφέρει το evima.gr, η σκηνή δημιούργησε αμηχανία για λίγα δευτερόλεπτα, καθώς όλοι περίμεναν να λάβουν το Άγιο Φως. Παρά την αναστάτωση, ο ιερέας, με απόλυτη ψυχραιμία, επέστρεψε στο ιερό για να ανάψει ξανά το κερί και να συνεχίσει τη διαδικασία του μοιράσματος του Αγίου Φωτός.

Όταν το γεγονός συνέβη, μέσα στην εκκλησία ακούστηκε το χαρακτηριστικό «ωωωωω!» από τους πιστούς, οι οποίοι, αν και σε στιγμές απογοήτευσης, γρήγορα αντέδρασαν με γέλια και κατανόηση για το περιστατικό. Η περιστασιακή αναστάτωση δεν κατάφερε να σβήσει την ατμόσφαιρα της Ανάστασης και του φωτός, αλλά αντίθετα, φάνηκε να προσθέτει έναν ανθρώπινο και γεμάτο χιούμορ τόνο στη ιερή στιγμή.

Είναι εντυπωσιακό πώς ακόμη και στις πιο ιερότατες στιγμές μπορεί να προκύψουν αστεία και ανατροπές, υπενθυμίζοντας σε όλους μας πως η πίστη και η παράδοση δεν εξαρτώνται μόνο από τη σοβαρότητα των στιγμών, αλλά και από την απλότητα της ανθρώπινης φύσης.

Εύβοια

