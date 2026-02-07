MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Απόκριες 2026: Πότε είναι Τσικνοπέμπτη και Καθαρά Δευτέρα, όλες οι αργίες του 2026

THESTIVAL TEAM

Ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση για εορτασμό της Αποκριάς.

Η Τσικνοπέμπτη φέτος θα εορταστεί την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου, ενώ η Καθαρά Δευτέρα πέφτει στις 23 Φεβρουαρίου, προσφέροντας το πρώτο τριήμερο της χρονιάς.

Ακολουθεί η Μεγάλη Εβδομάδα και το Πάσχα, το οποίο το 2026 εορτάζεται την Κυριακή 12 Απριλίου, με τη Δευτέρα του Πάσχα στις 13 Απριλίου.

Αναλυτικά οι αργίες του 2026

-Καθαρά Δευτέρα: Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου (τριήμερο)
-25η Μαρτίου: Τετάρτη 25 Μαρτίου
-Πάσχα: Κυριακή 12 Απριλίου
-Δευτέρα του Πάσχα: Δευτέρα 13 Απριλίου
-Πρωτομαγιά: Παρασκευή 1 Μαΐου (τριήμερο)
-Αγίου Πνεύματος: Δευτέρα 1 Ιουνίου (τριήμερο)
-Κοίμηση της Θεοτόκου: Σάββατο 15 Αυγούστου
-28η Οκτωβρίου: Τετάρτη
-Χριστούγεννα: Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου

