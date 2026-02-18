Αποκαταστάθηκε η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Σίνδος – Θεσσαλονίκη
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Αποκαταστάθηκε η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Σίνδος – Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πρωινή ενημέρωση της Hellenic Train, η αποκατάσταση έγινε στις 00:45.
Η κυκλοφορία είχε διακοπεί από χθες, στις 22:35, λόγω πτώσης δέντρου επί της γραμμής, η οποία προκάλεσε και διακοπή στην ηλεκτροδότηση.
