Διακοπή κυκλοφορίας των τρένων στο τμήμα Σίνδος – Θεσσαλονίκη λόγω πτώσης δέντρου – Μεγάλες καθυστερήσεις

Η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Σίνδος – Θεσσαλονίκη έχει διακοπεί από τις 22:35, λόγω πτώσης δέντρου επί της γραμμής, η οποία προκάλεσε και διακοπή στην ηλεκτροδότηση.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 1736 (Έδεσσα – Θεσσαλονίκη) παρέμεινε στον Σταθμό Σίνδου με 20 επιβάτες, ενώ οι αμαξοστοιχίες που εκτελούν τα δρομολόγια 56 (Αθήνα – Θεσσαλονίκη) με 184 επιβάτες και 2594 (Λάρισα – Θεσσαλονίκη) με 10 επιβάτες παραμένουν στον Σταθμό Πλατύ.

Οι επιβάτες του δρομολογίου 2594 (Λάρισα – Θεσσαλονίκη) θα μετεπιβιβαστούν στον Σταθμό Πλατύ στην αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο IC56 (Αθήνα – Θεσσαλονίκη), η οποία θα αναχωρήσει από το Πλατύ με κατεύθυνση τη Σίνδο. Στον Σταθμό Σίνδου οι επιβάτες θα επιβιβαστούν σε λεωφορεία της Hellenic Train, προκειμένου να προωθηθούν στον τελικό τους προορισμό.

Οι επιβάτες του δρομολογίου 1736 (Έδεσσα – Θεσσαλονίκη) έχουν ήδη αναχωρήσει με λεωφορεία της Hellenic Train.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, αναμένονται σημαντικές καθυστερήσεις.

Η Hellenic Train βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τον Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ- Σιδηρόδρομοι Ελλάδος και ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση.

Αποζημιώσεις:

Η Hellenic Train ενημερώνει ότι, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2021/782, οι επιβάτες μπορούν να αποζημιωθούν με το 25% της αξίας του εισιτηρίου για καθυστέρηση δρομολογίου από 60 έως 119 λεπτά ή με το 50% της αξίας του εισιτηρίου, σε περίπτωση καθυστέρησης 120 λεπτών και άνω. Η αποζημίωση καταβάλλεται με τους εξής τρόπους:

Τα εισιτήρια που έχουν εκδοθεί από εκδοτήρια και έχουν πληρωθεί με μετρητά, αποζημιώνονται μόνο από τα ενεργά εκδοτήρια.

Οι κάτοχοι των εισιτηρίων, τα οποία έχουν αγοραστεί με κάρτα, ανεξάρτητα από κανάλι πώλησης (εκδοτήρια, webticketing & app) μπορούν:

είτε να απευθυνθούν σε κάποιο εκδοτήριο Σταθμού για την αποζημίωση του εισιτηρίου.

είτε να στείλουν γραπτό αίτημα στην εταιρεία μέσω της φόρμας παραπόνων/αιτημάτων με τον αριθμό του εισιτηρίου, αν είναι ηλεκτρονικό, ή να επισυνάψουν το pdf του εισιτηρίου ή ευκρινή φωτογραφία αν είναι εκδοτηρίου, ζητώντας το αναλογούν αντίτιμο, το οποίο θα επιστραφεί στην κάρτα, η οποία χρησιμοποιήθηκε για την αγορά του εισιτηρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες και για την υποβολή αιτήσεων αποζημίωσης, οι επιβάτες παρακαλούνται να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Hellenic Train ή να επικοινωνήσουν με τις αρμόδιες υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών.