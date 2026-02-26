Αποκαλυπτήρια για το μνημείο για τα θύματα των Τεμπών στην Καισαριανή – Πλήθος κόσμου και συγκίνηση – Εικόνες και βίντεο

Τα αποκαλυπτήρια του νέου μνημείου για τους ανθρώπους που σκοτώθηκαν στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών έκαναν απόψε οι συγγενείς των θυμάτων στην Καισαριανή.

Οι συγγενείς τίμησαν τη μνήμη των αδικοχαμένων θυμάτων με ένα μνημείο που περιλαμβάνει τα ονόματα και των 57 νεκρών της τραγωδίας.

Μάλιστα, ο πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, Παύλος Ασλανίδης, δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά του και έσκυψε να φιλήσει το όνομα του παιδιού του.

Παράλληλα, έγινε και η ονοματοδοσία της οδού, όπου βρίσκεται το μνημείο, σε «Οδός Θυμάτων Τεμπών».

Δείτε εικόνες: