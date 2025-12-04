MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Απίστευτο σόου της Ελένης Λουκά στην παρουσίαση του βιβλίου του Τσίπρα: “Προδότη, πούλησες την Μακεδονία” – Δείτε βίντεο

THESTIVAL TEAM

Στο κατάμεστο θέατρο «Παλλάς» παρουσίασε χθες το απόγευμα ο Αλέξης Τσίπρας το βιβλίο του «Ιθάκη», ωστόσο δεν έλειψαν και τα ευτράπελα, όταν στον χώρο έκανε την εμφάνισή της η Ελένη Λουκά.

Σε έξαλλη κατάσταση, η Ελένη Λουκά φώναζε «προδότη Τσίπρα, πούλησες την Μακεδονία», με τους αστυνομικούς που ήταν στον χώρο να προσπαθούν να την συγκρατήσουν και να την ηρεμήσουν.

Εκείνη ούρλιαζε, πέφτοντας στο πάτωμα, με τις αρχές να την απομακρύνουν από το σημείο.

