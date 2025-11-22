Απεγκλώβισαν άλογο που είχε παγιδευτεί από τις έντονες βροχοπτώσεις στη Φιλιππιάδα – Δείτε βίντεο
THESTIVAL TEAM
Επιχείρηση απεγκλωβισμού αλόγου που είχε παγιδευτεί λόγω των έντονων βροχοπτώσεων σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (22/11) στη Φιλιππιάδα.
Το άλογο είχε παγιδευτεί στα νερά στις φερτές ύλες λόγω των έντονων βροχοπτώσεων που έπληξαν την περιοχή χθες.
Στο βίντεο φαίνονται τα μέλη της Λέσχης Ελλήνων Καταδρομέων Πρέβεζας να εντοπίζουν το παγιδευμένο ζώο και στη συνέχεια να το δένουν με ένα σχοινί προκειμένου να το απελευθερώσουν.
Δείτε τη στιγμή της διάσωσης του αλόγου: