Ανοιχτά σήμερα τα εμπορικά καταστήματα – Κορυφώνονται οι προσφορές λόγω Black Friday και Cyber Monday

Ανοιχτά θα είναι σήμερα Κυριακή σε όλη την επικράτεια τα εμπορικά καταστήματα, ενώ η κορύφωση των προσφορών αναμένεται την Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου (Cyber Monday), οπότε και η εμπορική κίνηση μεταφέρεται σχεδόν αποκλειστικά στα ψηφιακά καταστήματα.

Την ίδια ώρα, εντατικοποιούνται οι έλεγχοι στην αγορά από το υπουργείο Ανάπτυξης προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι προσφορές για τους καταναλωτές θα είναι πραγματικές και, εάν χρειαστεί, όπως προβλέπεται θα επιβληθούν πρόστιμα.

Το προτεινόμενο ωράριο για την τελευταία Κυριακή του Νοεμβρίου είναι 11:00-18:00 για την πλειονότητα των εμπορικών καταστημάτων.

Τα εμπορικά κέντρα αναμένεται να ανοίξουν νωρίτερα και να λειτουργήσουν έως τις 20:00.

Παράλληλα, θα λειτουργήσουν και ορισμένα σούπερ μάρκετ.

Σημειώνεται ότι τα καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά και τις τρεις τελευταίες Κυριακές του Δεκεμβρίου (14, 21 και 28/12). Ειδικότερα, τα καταστήματα λιανικής θα είναι ανοιχτά από τις 11:00 – 18:00 και τα εμπορικά από 11:00 – 20:00.