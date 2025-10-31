Αμετανόητος ο Μητροπολίτης Δωδώνης για τον εκπαιδευτικό στη Ζάκυνθο: “Τον επέπληξα για το ξε-ντύσιμό του”

Για το περιστατικό με την επίπληξη στον καθηγητή γιατί είχε το πουκάμισο έξω από το παντελόνι του, κατά τη δοξολογία της 28ης Οκτωβρίου στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου Ζακύνθου, μίλησε στο Καλημέρα Ελλάδα ο Μητροπολίτης Δωδώνης, Χρυσόστομος.

O Μητροπολίτης επέμεινε στη θέση του πως δεν είναι πρέπον ένας άνθρωπος να βγάζει λόγο στο κέντρο της Ωραίας Πύλης, έχοντας το πουκάμισό του έξω.

«Η εκκλησία δεν μπορεί να ανεχτεί μία τέτοια κατάσταση», τόνισε διευκρινίζοντας πως δεν συμφώνησε ποτέ με τις απόψεις του Αρχιεπισκόπου Χριστόδουλου «ελάτε όπως είστε».

«Δεν έγινε για το ντύσιμό του αλλά για το ξε – ντύσιμό του. Μπορεί ένας καθηγητής να πάει στο κέντρο του ναού την ημέρα της εθνικής επετείου να μιλάει με τα πουκάμισα έξω; Η εκκλησία δεν μπορεί να ανεχτεί μια τέτοια κατάσταση.

Στην εκκλησία δυστυχώς ανεχόμαστε τραγικές συμπεριφορές με το ντύσιμο. Άλλο το εκκλησίασμα και άλλος ο ομιλητής στο κέντρο στην Ωραία Πύλη. Δεν θα του έλεγα τίποτα αν δεν ήταν στο κέντρο του ναού. Υπήρχαν και άλλοι απρεπώς ενδεδυμένοι και κάνουμε υπομονή αλλά άλλο είναι να πάει στο κέντρο του ναού να μιλήσει», τόνισε ο Μητροπολίτης Δωδώνης.

Στη συνέχεια τόνισε πως δεν θα έλεγε ποτέ τίποτα σε ένα παιδί στην περίπτωση που ήταν ντυμένο με παρόμοιο τρόπο.

Δείτε το περιστατικό με τον καθηγητή στο 20.30:

Λίγο μετά οι τόνοι ξεκίνησαν να ανεβαίνουν μεταξύ του Μητροπολίτη και των παρουσιαστών, με τον πρώτο να κλείνει το τηλέφωνο κατηγορώντας πως δεν τον αφήνουν να μιλήσει.