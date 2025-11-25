Άλιμος: Νέες μαρτυρίες για τον “δράκο” που επιτίθεται σε γυναίκες – “Νιώθω δύο χέρια να με πιέζουν σε οπίσθια και στήθος”

Μία από τις επιθέσεις συνέβη το πρωί της Δευτέρας (24/11), όταν μια γυναίκα περπατούσε ανυποψίαστη για να πάει στη δουλειά της στον Άλιμο, όπου κάποια στιγμή κατάλαβε πως ένας άντρας την ακολουθεί.

«Νιώθω δύο χέρια να με πιέζουν στη μέση. Δεν έδωσα ιδιαίτερη σημασία, γύρισα όμως να δω τι συμβαίνει. Είδα έναν άγνωστο, ο οποίος με το που γύρισα με θώπευσε στα οπίσθια και στο στήθος», περιέγραψε η γυναίκα μιλώντας στην εκπομπή Live News.

Και πρόσθεσε: «Άρχισα να φωνάζω, ο ίδιος τράπηκε σε φυγή. Του φώναξα ‘σε βγάζω φωτογραφία’ και φόρεσε την κουκούλα».

Η ίδια έκανε έκκληση στην αστυνομία να συνεχίσει τις έρευνες μέχρι ο άντρας που της επιτέθηκε να συλληφθεί. Είναι σίγουρη πως αν αυτό δεν συμβεί, θα πραγματοποιήσει και άλλα άρρωστα χτυπήματα.

Την ίδια στιγμή, η πρώτη καταγγέλλουσα που είχε αναφέρει και εκείνη επίθεση από άγνωστο άνδρα στις 20 Νοεμβρίου, τον είχε περιγράφει: «Έχει πολύ έντονες γωνίες στο πρόσωπο, είναι μελαμψός, έχει κοντά σκούρα μαλλιά μπουκλάκια, είναι γύρω στο 1,70».

«Περπατούσα και συνειδητοποίησα ότι κάποιος είναι δίπλα μου και με παρακολουθεί. Δεν έδωσα βάση γιατί είχε μία τσάντα, οπότε λέω στη δουλειά του πάει. Κάποια στιγμή λέω ας κάνω στην άκρη να περάσει και όπως κάνω στην άκρη εκεί με βουτάει, με φιλάει και μου πιάνει τα γεννητικά όργανα», συμπλήρωσε.

Οι δύο γυναίκες έκαναν λόγο για ένα νεαρό, μελαμψό άντρα, με ένα σακίδιο στην πλάτη του. Οι περιγραφές για την εξωτερική του εμφάνιση ήταν πανομοιότυπες. «Περίπου στο 1,65, σοκολατί χρώμα και με μία μαύρη τσάντα. 25 με 30 το πολύ», ανέφερε το ένα θύμα.

Από την αστυνομική έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη, θεωρείται πολύ πιθανό ο καταζητούμενος να έχει επιτεθεί στο πρόσφατο παρελθόν και σε άλλες δύο γυναίκες.

Το αν είναι ο ίδιος που έδρασε στον Άλιμο και στον Πειραιά, αναμένεται να φανεί το επόμενο διάστημα. Για την ώρα οι καταγγέλλουσες περιμένουν και προσπαθούν, όπως λένε, να συνέλθουν από τα όσα έζησαν.

Οι έρευνες συνεχίζονται, με τις Αρχές να προσπαθούν να φτάσουν στα ίχνη του άντρα μέσα από εικόνες που κατέγραψαν κάμερες ασφαλείας και τις περιγραφές των χαρακτηριστικών του από θύματά του.