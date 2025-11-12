MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Άλιμος: “Εξαφανίστηκαν μέσα σε ένα λεπτό, η επίθεση ήταν στοχευμένη”, λέει ο διευθυντής του σχολείου για τον ξυλοδαρμό του 15χρονου

THESTIVAL TEAM

Για την επίθεση που δέχθηκε μαθητής Α’ Λυκείου στον Άλιμο μίλησε ο διευθυντής του σχολείου στο οποίο σημειώθηκε το επεισόδιο.

Όπως είπε για τους δράστες «ήταν δύο άτομα που πέρασαν από τα κάγκελα της πίσω μάντρας. Εξαφανίστηκαν μέσα σε λιγότερο από 1 λεπτό. Μέχρι να με φωνάξουν, γιατί ήμουν στο προαύλιο, είχαν ανέβει στα κάγκελα».

Σύμφωνα με τον εκπαιδευτικό «όταν τους πλησίασα και τους απείλησα με αστυνομία έφυγαν βρίζοντας. Το παιδί το έφεραν οι καθηγητές επειδή είχε ανοίξει τη μύτη του».

Κατά την εκτίμησή του, δε, «ο ένας από τους δύο που είδα μου φάνηκε μαθητής Γ Λυκείου ή τελειόφοιτος. Μου φάνηκε ότι ήταν στοχευμένο γιατί η ώρα που διάλεξαν ήταν την ώρα που χτύπησε το κουδούνι και ο εποπτεύων είχε πάει να μαζέψει τα παιδιά για να μπουν στις αίθουσες».

Όσον αφορά, τέλος, την κατάσταση του 15χρονου θύματος της επίθεσης στον Άλιμο είπε ότι «είναι καλά εκτός από ένα ράγισμα στη μύτη που, όμως, δεν θα χρειαστεί κάποια παρέμβαση».

