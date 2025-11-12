MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Άλιμος: 15χρονος ξυλοκοπήθηκε από εξωσχολικούς σε προαύλιο σχολείου

|
THESTIVAL TEAM

Θύμα επίθεσης από εξωσχολικούς έπεσε ένας 15χρονος μαθητής σε σχολείο στον Άλιμο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας όταν δύο άτομα μπήκαν στο σχολείο και ξυλοκόπησαν τον 15χρονο.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες ο 15χρονος δέχθηκε χτυπήματα στο κεφάλι και το πρόσωπο.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε τον ανήλικο στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες πριν αποχωρήσει αφού η μητέρα του υπέγραψε για να του δοθεί εξιτήριο.

Άλιμος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 20 ώρες πριν

Ιωάννα Τούνη μετά την έναρξη της δίκης για το revenge porn: Ο κόσμος με αντιμετωπίζει ως πόρνη – Δείτε βίντεο

ΔΙΕΘΝΗ 14 ώρες πριν

ΟΗΕ: Πολλές χώρες ζητούν από τη Λιβύη να κλείσει τα κέντρα κράτησης μεταναστών

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 23 ώρες πριν

Τέμπη: Στον Άρειο Πάγο ο Νίκος Πλακιάς – “Ζητάμε αναβάθμιση κατηγορίας για Καραμανλή”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 12 ώρες πριν

Άννα Καραμανλή: Η σύνδεση του αθλητισμού με τον τουρισμό μπορεί να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για τις τοπικές κοινωνίες και την ελληνική οικονομία

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3 ώρες πριν

Συγκέντρωση συνταξιούχων σήμερα στη Θεσσαλονίκη

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 2 ώρες πριν

Περιμένοντας τη δεύτερη μεταμόσχευση πνεύμονα “έφυγε” η Αναστασία Τασούλα – Συγκινεί η ιστορία της 27χρονης με την κυστική ίνωση