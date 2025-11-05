MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αγριογούρουνα μπήκαν στο Δαφνί και έτρωγαν το γκαζόν, ανήσυχοι οι εργαζόμενοι για ασφάλεια και περίφραξη – Δείτε βίντεο

Φωτογραφία: Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Oλοένα και πιο συχνά τα αγριογούρουνα κάνουν εμφανίσεις μέσα σε κατοικημένες περιοχές. Τον γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο με δύο αγριόχοιρους, που μπήκαν μέσα σε νοσοκομείο.

Δύο αγριογούρουνα εμφανίστηκαν στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο στο Δαφνί, σύμφωνα με το STAR. Τα ζώα ήταν έξω από νοσηλευτική μονάδα και έτρωγαν το γκαζόν.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως δεν είναι η πρώτη φορά που αγριογούρουνα εμφανίζονται στο Δαφνί. Τα ζώα μπαίνουν από την πίσω πλευρά όπου δεν υπάρχουν μάντρες αλλά σύρμα σκάβοντας.

Οι εργαζόμενοι ανησυχούν για την πιθανή εκδήλωση επιθετικής συμπεριφοράς προς τους ασθενείς του νοσοκομείου και δηλώνουν πως έχουν στείλει επιστολές ζητώντας ενίσχυση της περίφραξης.

Δαφνί

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

