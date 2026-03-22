Αφθώδης πυρετός: Και οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου κλειστές αύριο Δευτέρα στη Λέσβο

Με απόφαση του περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Κώστα Μουτζούρη όλες οι υπηρεσίες της Περιφέρειας στην Λέσβο πλην της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας και των οχημάτων θα παραμείνουν κλειστές αύριο Δευτέρα 23 Μαρτίου.

Σε ένδειξη συμπαράστασης στον κτηνοτροφικό κόσμο της Λέσβου. Και δεδομένου ότι αύριο πραγματοποιείται συνάντηση στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για το θέμα των επιπτώσεων από τα μέτρα για τα κρούσματα αφθώδους πυρετού στη Λέσβο.

Σε αυτήν θα συμμετέχουν ο περιφερειάρχης, οι δήμαρχοι του νησιού και εκπρόσωποι των συνεταιρισμών και των τυροκόμων.