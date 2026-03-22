Αφθώδης πυρετός: Και οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου κλειστές αύριο Δευτέρα στη Λέσβο
THESTIVAL TEAM
Με απόφαση του περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Κώστα Μουτζούρη όλες οι υπηρεσίες της Περιφέρειας στην Λέσβο πλην της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας και των οχημάτων θα παραμείνουν κλειστές αύριο Δευτέρα 23 Μαρτίου.
Σε ένδειξη συμπαράστασης στον κτηνοτροφικό κόσμο της Λέσβου. Και δεδομένου ότι αύριο πραγματοποιείται συνάντηση στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για το θέμα των επιπτώσεων από τα μέτρα για τα κρούσματα αφθώδους πυρετού στη Λέσβο.
Σε αυτήν θα συμμετέχουν ο περιφερειάρχης, οι δήμαρχοι του νησιού και εκπρόσωποι των συνεταιρισμών και των τυροκόμων.
- Τριαντάφυλλος μετά το διαζύγιό του: Προχωράω, είναι στην τύχη το αν θα φτιάξω ξανά την προσωπική μου ζωή
- Ηρακλής: Κόσμος και παίκτες έγιναν ένα στο Καυταντζόγλειο για τη φιέστα ανόδου – Δείτε βίντεο και εικόνες
- Ο Θεοδωρικάκος προανήγγειλε από τη Θεσσαλονίκη άμεσες παρεμβάσεις για τη συγκράτηση των τιμών