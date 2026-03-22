MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αφθώδης πυρετός: Και οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου κλειστές αύριο Δευτέρα στη Λέσβο

|
THESTIVAL TEAM

Με απόφαση του περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Κώστα Μουτζούρη όλες οι υπηρεσίες της Περιφέρειας στην Λέσβο πλην της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας και των οχημάτων θα παραμείνουν κλειστές αύριο Δευτέρα 23 Μαρτίου.

Σε ένδειξη συμπαράστασης στον κτηνοτροφικό κόσμο της Λέσβου. Και δεδομένου ότι αύριο πραγματοποιείται συνάντηση στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για το θέμα των επιπτώσεων από τα μέτρα για τα κρούσματα αφθώδους πυρετού στη Λέσβο.

Σε αυτήν θα συμμετέχουν ο περιφερειάρχης, οι δήμαρχοι του νησιού και εκπρόσωποι των συνεταιρισμών και των τυροκόμων.

Αφθώδης πυρετός

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

