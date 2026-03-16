AEGEAN: Νέες ακυρώσεις πτήσεων προς Μέση Ανατολή λόγω των εξελίξεων στην περιοχή

Σε επιπλέον ακυρώσεις πτήσεων από και προς σημαντικούς προορισμούς της Μέσης Ανατολής προχωρά η αεροπορική εταιρεία AEGEAN, εξαιτίας των συνεχιζόμενων εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, οι ακυρώσεις αφορούν πτήσεις από και προς τα αεροδρόμια σε Τελ Αβίβ, Ερμπίλ, Βαγδάτη, Βηρυτός, Ντουμπάι, Ριάντ και Αμμάν, με διαφορετικά χρονικά όρια ανά προορισμό.

Μέχρι πότε ισχύουν οι ακυρώσεις

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ενημέρωση της εταιρείας:

Οι πτήσεις από και προς το Ντουμπάι και το Ριάντ ακυρώνονται έως και τις βραδινές ώρες της 19ης Απριλίου 2026 .

. Οι πτήσεις από και προς τη Βηρυτός και το Αμμάν ακυρώνονται έως τις πρώτες πρωινές ώρες της 23ης Απριλίου 2026 .

. Οι πτήσεις από και προς το Τελ Αβίβ ακυρώνονται έως τις βραδινές ώρες της 23ης Απριλίου 2026 .

. Οι πτήσεις από και προς το Ερμπίλ και τη Βαγδάτη ακυρώνονται έως τις πρώτες πρωινές ώρες της 25ης Μαΐου 2026.

Επιλογές για τους επιβάτες

Η AEGEAN επισημαίνει ότι οι επιβάτες των επηρεαζόμενων πτήσεων μπορούν να ενημερωθούν για τις διαθέσιμες επιλογές ευελιξίας, όπως αλλαγές εισιτηρίων ή άλλες διευκολύνσεις, μέσω της σχετικής ανακοίνωσης της εταιρείας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν αναλυτικές πληροφορίες στον σύνδεσμο:

https://el.about.aegeanair.com/media-center/deltia-typoy/2026/flight-cancellations-16mar26/