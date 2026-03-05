AEGEAN: Ακολουθούν δύο ακόμη πτήσεις επαναπατρισμού από Μέση Ανατολή προς Αθήνα

Σε επιχείρηση επαναπατρισμού Ελλήνων πολιτών από τη Μέση Ανατολή προχώρησε η Aegean, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείο Εξωτερικών, πραγματοποιώντας την Τετάρτη 4 Μαρτίου 2026 την πρώτη ειδική πτήση προς την Αθήνα.

Η πτήση αναχώρησε από το Διεθνές Αεροδρόμιο του Μουσκάτ στο Ομάν και προσγειώθηκε με ασφάλεια στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Αθήνας «Ελευθέριος Βενιζέλος», μεταφέροντας Έλληνες πολίτες και μέλη των οικογενειών τους που βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Ακολουθούν ακόμη δύο πτήσεις

Σε συνέχεια της συνεργασίας με το Υπουργείο Εξωτερικών, η αεροπορική εταιρεία έχει προγραμματίσει ακόμη δύο πτήσεις επαναπατρισμού με προορισμό την Αθήνα. Συγκεκριμένα, σήμερα Πέμπτη 5 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί πτήση από το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι, ενώ αύριο, Παρασκευή 6 Μαρτίου, θα εκτελεστεί δεύτερη πτήση από το Μουσκάτ του Ομάν.

Στόχος των πτήσεων είναι η ασφαλής μεταφορά Ελλήνων πολιτών από την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής στην Ελλάδα, σε μια περίοδο αυξημένων αναγκών και ιδιαίτερων συνθηκών.

Δεν πραγματοποιούνται κρατήσεις μέσω AEGEAN

Όπως διευκρινίζεται, οι συγκεκριμένες πτήσεις υλοποιούνται αποκλειστικά για λογαριασμό του Υπουργείου Εξωτερικών και, ως εκ τούτου, δεν είναι δυνατή η κράτηση θέσεων μέσω της AEGEAN.

Οι Έλληνες πολίτες που βρίσκονται στην περιοχή καλούνται να επικοινωνούν με τις κατά τόπους Πρεσβείες και Προξενικές Αρχές της Ελλάδας και να δηλώνουν τα στοιχεία τους στη σχετική φόρμα εγγραφής Ελλήνων Πολιτών, προκειμένου να ενταχθούν στον σχεδιασμό επαναπατρισμού.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της εταιρείας, οι ειδικές πτήσεις επαναπατρισμού – όπως και τυχόν επιπλέον πτήσεις που ενδέχεται να προγραμματιστούν τις επόμενες ημέρες – πραγματοποιούνται μόνο εφόσον πληρούνται όλες οι απαραίτητες συνθήκες ασφαλείας και κατόπιν σχετικής αδειοδότησης από τις αρμόδιες αρχές.

Η AEGEAN δηλώνει ότι παραμένει σε διαρκή συνεργασία με τις κρατικές αρχές και στη διάθεση των αρμόδιων φορέων για την υποστήριξη της εθνικής προσπάθειας επαναπατρισμού.