ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αδιανόητο περιστατικό: Έκλεισαν την Εθνική Οδό Χαλκίδας – Σχηματαρίου για να κάνουν κόντρες

Φωτογραφία: Freepik
THESTIVAL TEAM

Απίθανα πράγματα εκτυλίχθηκαν το απόγευμα της Κυριακής (9/11) στην εθνική οδό Χαλκίδος – Σχηματαρίου αμέσως μετά την υψηλή γέφυρα Χαλκίδας στο ρεύμα προς Σχηματάρι.

Όπως χαρακτηριστικά κατήγγειλε οδηγός στο evima.gr, ο δρόμος έκλεισε για λίγη ώρα αμέσως μετά την υψηλή γέφυρα Χαλκίδας στο ρεύμα προς Σχηματάρι καθώς ήταν συγκεντρωμένα περίπου 200 άτομα με αυτοκίνητα για να κάνουν κόντρες!

«Δεν υπάρχει αυτό που ζούμε. Μα να έχουν κλείσει το δρόμο για να κάνουν κόντρες», είπε στο evima.gr.

Τα άτομα που ήταν συγκεντρωμένα αφού πραγματοποίησαν τις κόντρες όπως κατήγγειλε στο evima.gr οδηγός που βρέθηκε στην περιοχή με ακινητοποιημένο το όχημά του, άνοιξαν το δρόμο και αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία.

Εθνική Οδός

