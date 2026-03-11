ΑΑΔΕ: Στα χέρια των διωκτικών αρχών κύκλωμα λαθρεμπορίας καυσίμων με παράνομες δραστηριότητες 9 εκ. ευρώ – Στον Εισαγγελέα 14 μέλη

Στην εξάρθρωση του κυκλώματος λαθρεμπορίας καυσίμων το οποίο από τις παράνομες, είχε αποκομίσει περισσότερα από 9 εκατομμύρια ευρώ, προχώρησαν οι «Ράμπο» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών μετά από ενδελεχείς έρευνες και τις αξιοποιήσεις κατάλληλων στοιχείων κατάφεραν να φτάσουν στα ίχνη ενός πολυμελούς και καλά οργανωμένου κυκλώματος, το οποίο είχε δημιουργήσει τρεις εταιρείες-βιτρίνες με τις οποίες διοχέτευε συστηματικά λαθραία καύσιμα στην αγορά.

Οι έρευνες κράτησαν περισσότερο από 1 χρόνο με τους ελεγκτές, να αξιοποιούν πληροφορίες από το Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο (ΣΕΚ), ενώ ταυτόχρονα προχώρησαν σε στοχευμένο έλεγχο εταιρείας εμπορίας πετρελαιοειδών. Έτσι, ξετύλιξαν το νήμα της εκτεταμένης απάτης, από το οποίο το Δημόσιο είχε υποστεί από τους διαφυγόντες δασμούς, ζημιά 2,7 εκ. ευρώ.

Ο τρόπος δράσης

Το κύκλωμα δρούσε με ένα πολύπλοκο μηχανισμό προκειμένου να κρύψει τις παράνομες δραστηριότητές του από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Προκειμένου να προχωράει σε προμήθειες χωρίς παραστατικά, δημιούργησε τρεις εταιρείες-βιτρίνες στην περιοχή του Ασπρόπυργου, ενώ δεν είχαν φορολογικά παραστατικά αγοράς. Αυτές εμφανίζονταν να εκδίδουν εικονικά τιμολόγια πώλησης καυσίμων σε δύο άλλες εταιρείες-βιτρίνες του κυκλώματος, επίσης στον Ασπρόπυργο.

Με τη σειρά τους, οι δύο τελευταίες εταιρείες, εξέδιδαν εικονικά τιμολόγια πώλησης σε επιχείρηση εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων με έδρα τη Θεσσαλία. Η εταιρεία εμπορίας πετρελαιοειδών εμφάνιζε πωλήσεις με φορολογικά παραστατικά και παρέδιδε μέσω μεταφορικής εταιρείας καύσιμα σε ανυποψίαστες βιομηχανικές επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα (ενδεικτικά Αττική, Θεσσαλία, Ιωάννινα, Κρήτη). Οι βιομηχανικές επιχειρήσεις, εν αγνοία τους, προμηθεύονταν καύσιμο το οποίο αποτελούσε αντικείμενο λαθρεμπορίας.

Οικονομική ζημία

Το κύκλωμα κατάφερε, μέσω των εικονικών συναλλαγών, να διαθέσει στην εγχώρια αγορά καύσιμα αξίας 9 εκατομμυρίων ευρώ. Από τη δράση αυτή προκλήθηκε άμεση οικονομική ζημία στο Δημόσιο, καθώς αποφεύχθηκε η καταβολή δασμών και φόρων ύψους 2,7 εκατομμυρίων ευρώ.

Στον Εισαγγελέα παραπέμφθηκαν 14 φυσικά πρόσωπα, ως αυτουργοί και συνεργοί του αδικήματος της λαθρεμπορίας. Έχει ήδη ξεκινήσει διαδικασία δέσμευσης των τραπεζικών τους λογαριασμών, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και άλλων παραβατικών ενεργειών, που σχετίζονται με την υπόθεση.