Θυελλώδεις άνεμοι με ριπές έως και 108 χιλιόμετρα την ώρα – Πού καταγράφηκαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής

Ισχυροί άνεμοι έως και εννέα μποφόρ καταγράφηκαν σε ορισμένες περιοχές της χώρας μέχρι και το απόγευμα της Πέμπτης (19/3) προκαλώντας μεγάλες καταστροφές, ενώ βροχές και καταιγίδες σημειώθηκαν σε Ιόνιο, Πελοπόννησο και Νοτιοανατολικό Αιγαίο. Οι θυελλώδεις άνεμοι συνεχίζονται μέχρι και το βράδυ στην Αττική.

Σύμφωνα με το Meteo το μεγαλύτερο ύψος βροχής έως τις 16:20 καταγράφηκε στην περιοχή Ασκύφου Χανίων, φτάνοντας τα 63,2 χιλιοστά. Ακολουθεί η Ασή Γιωνιά με 60,4 χιλιοστά και το Καταφύγιο Ταύρης με 56 χιλιοστά.

Χιονοπτώσεις σημειώθηκαν σε ορεινές περιοχές στα ηπειρωτικά της χώρας.

Παράλληλα, ισχυροί ήταν οι άνεμοι στα πελάγη αλλά κατά τόπους και σε ηπειρωτικές περιοχές. Στο Αιγαίο οι ριπές των βορείων ανέμων ξεπέρασαν τοπικά τα 100 χλμ/ώρα.

Ειδικότερα, οι ριπές ξεπέρασαν τα 100 χλμ/ώρα στον Παξιμάδα Καρύστου (108 χλμ/ώρα) και στο Πόρτο Τήνου (100 χλμ/ώρα).